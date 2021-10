Le gouvernement prolonge les mesures coupe-circuits d’une semaine

Le gouvernement provincial annonce la prolongation d’une semaine des mesures coupe-circuits pour le Sud-Est, le Nord-Ouest et les alentours de Florenceville-Bristol, la région de Campbellton, et étend ces restrictions à la région de Saint-Jean.

La Santé publique a annoncé jeudi les décès de deux patients ayant contracté la COVID-19. On dénombre 69 nouveaux cas pour 51 rétablissements. Le nombre de cas actifs atteint 549, soit 16 de plus que la veille. Jeudi, 31 citoyens étaient hospitalisés et 16 se trouvaient aux soins intensifs.

Le premier ministre Blaine Higgs se félicite de voir le nombre d’hospitalisations chuter depuis le pic 68 patients à l’hôpital atteint le 13 octobre.

La responsable de la Santé publique constate aussi une réduction du nombre de cas graves au cours des derniers jours, elle estime que ces progrès démontrent l’efficacité des mesures coupe-circuit.

«Nous espérons y voir le signe que la quatrième vague recule», souligne Dre Jennifer Russell.

«Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait et continuez de faire pour ralentir la transmission de la Covid-19 dans la province.»

En revanche, les autorités sanitaires s’inquiètent d’une progression des cas actifs dans la zone 2, plus particulièrement à Saint-Jean et dans la vallée de Kennebecasis.

Dre Russell demande aux gens de continuer leurs efforts en limitant leurs contacts pendant Halloween.