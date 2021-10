Sept espèces de chauves-souris recensées dans le parc Kouchibouguac

La semaine des chauves-souris qui se déroule du 24 au 31 octobre est l’occasion pour en apprendre davantage sur les espèces que l’on retrouve en Atlantique, plus précisément au Parc national Kouchibouguac.

Daniel Gallant est écologiste au Parc national Kouchibouguac. Il est responsable de gérer les programmes de surveillance écologiques dans le parc, que ce soit les populations animales ou végétales.

«Une grosse partie de mon travail consiste à surveiller la santé de nos écosystèmes et des espèces que contiennent ces écosystèmes.»

Il confirme que les sept espèces de chauves-souris détectées dans les parcs nationaux du Canada atlantique sont également présentes au Parc national Kouchibouguac.

«Maintenant, on est capable de confirmer qu’on a détecté ces sept espèces. Ça résume l’effort de surveillance qu’on a fait en 2015 et 2016.»

Selon Parcs Canada, les populations de chauves-souris de l’Est de l’Amérique du Nord ont considérablement diminuées au cours des 15 dernières années en raison d’une maladie connue sous le nom de syndrome du museau blanc.

«Nous avons le mandat de protéger les habitats et les espèces à risque. Si on a des habitats critiques pour des espèces en danger, on doit faire de la recherche et élaborer des plans pour favoriser leur rétablissement», explique l’écologiste.

La première des choses qu’ils ont fait, c’est mettre à jour les informations concernant la présence de chauves-souris dans le parc.

«On a fait du monitoring avec des enregistreuses acoustiques.» Ils ont ainsi réussi à identifier les sept espèces dans le parc. «On a des espèces qui sont plus grosses et migratrices. Elles vont passer leur hiver dans le sud.»

S’il y a une chose que les sept espèces ont en commun, c’est qu’elles sont toutes insectivores.

«Leur rôle dans l’écosystème, c’est d’être des prédateurs d’insectes.»

Il cite en exemple le cas de la petite chauve-souris brune qui peut manger jusqu’à 600 insectes par nuit.

«Elles peuvent aussi être de bons prédateurs pour les insectes ravageurs dans le domaine agricole», fait remarquer Daniel Gallant.

La chauve-souris cendrée, la chauve-souris rousse, la chauve-souris argentée et la grosse chauve-souris brune sont les quatre espèces migratrices qu’on retrouve dans le parc national Kouchibouguac.

Selon Daniel Gallant, la grosse chauve-souris brune est nouvellement connue pour le parc.

«C’était la première fois qu’on la détectait dans les efforts de surveillance en 2015 et 2016. C’est une espèce qui est très commune plus au sud, comme dans le Parcs Fundy, mais pour nous c’était la première fois qu’on confirmait sa présence.»

Les trois autres espèces que l’on retrouve dans le parc Kouchibouguac sont de plus petites tailles.

«Ces trois espèces vont hiberner dans nos régions et vont se trouver un endroit où la température est stable pour l’hiver. Ça peut être un grenier de maison, une caverne ou une ancienne mine», de dire Denis Gallant.

Ces trois espèces, ce sont la petite chauve-souris brune, la petite chauve-souris nordique et la pipisprelle de l’est. Tout comme ce fut le cas pour la grosse chauve-souris brune, c’était la première fois que le parc national Kouchibouguac confirmait la présence de la pipistrelle sur son territoire lors des études de 2015 et 2016.

Ces trois espèces ont grandement été affectées par le syndrome du museau blanc, une maladie qui a fait son apparition dans les Maritimes en 2010.

«Ces chauves-souris étaient autrefois très abondantes et en particulier la petite chauve-souris brune. À cause de cette maladie-là, ces espèces sont devenues les plus rares.»

«Ce que l’on détecte surtout dans le parc, ce sont les grosses espèces migratrices. Parce que les petites ont été durement frappées par la maladie.»

Ce qui est toutefois rassurant pour ces trois espèces rares, c’est que tous les parcs nationaux de l’Atlantique détectent encore leur présence. Ce qui fait dire à Daniel Gallant qu’elles ont une chance de se rétablir.

On note une très bonne présence de la chauve-souris rousse et la chauve-souris cendrée à Kouchibouguac.

«Auparavant, ça aurait été la petite chauve-souris brune, et ça aurait été de loin la plus abondante.»

L’écologiste tient toutefois à préciser que les nouvelles technologies sont nettement plus avancées qu’auparavant et permettent une meilleure détection des sons enregistrés. Ces spécialistes sont donc en mesure de confirmer la présence de la grosse chauve-souris brune et de la pipistrelle de l’est depuis 2015 au parc, mais il est toujours possible que ces espèces étaient déjà présentes, mais n’ont pu être détectées.

Parcs Canada encourage la population à participer à différentes mesures de conservation et contribuer au rétablissement des espèces menacées en déclarant les observations de chauves-souris, en construisant une maison pour chauves-souris ou en aménageant un jardin adapté à ces dernières. Les gens peuvent téléphoner au 1-833-434-BATS (2287) pour faire part de leurs observations.