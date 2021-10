Les infirmières du Nouveau-Brunswick se préparent à des votes de grève

La possibilité d’une grève parmi le personnel infirmier n’a jamais semblé aussi plausible depuis que le Syndicat des infirmiers et des infirmières du N.-B. a déclaré l’impasse des négociations avec le gouvernement provincial.

Des rencontres sont prévues la semaine prochaine en vue de l’organisation de votes de grève à travers la province. Au début du mois, les membres du SIINB ont rejeté la deuxième offre de convention collective.

«Espérons que le gouvernement réalise à quel point la situation est sérieuse et retourne à la table de négociation pour en arriver à un meilleur accord», exprime la présidente du syndicat, Paula Doucet.

L’ensemble des 9000 infirmières immatriculées, infirmières auxiliaires autorisées et infirmières praticiennes membres du syndicat seront appelées à se prononcer. Les votes de grève concerneront aussi bien l’unité des infirmières gestionnaires et infirmières surveillantes, que l’unité des foyers de soins et l’unité des infirmières de la partie III de la fonction publique provinciale.

Les détails de l’entente de principe proposée aux infirmières n’ont pas été rendus publics.

«Il est clair que nos membres ne sont pas satisfaits de ce qui leur est offert, souligne toutefois Paula Doucet. Pendant ces 20 mois de pandémie, les infirmières ont vécu la pire des pénuries de personnel. Elles sont épuisées, bon nombre d’entre elles travaillent en sous-effectif chaque jour, certaines font des quarts de 24 heures pour maintenir le système en état de marche. C’était une façon d’exprimer à leur employeur qu’elles n’en peuvent plus.»

Depuis sa fondation en 1978, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick n’a jamais conduit ses membres jusqu’à une grève.

Les impacts d’un tel mouvement varieraient selon les secteurs. La Loi relative aux relations de travail dans les services publics permet au gouvernement de désigner des services jugés essentiels «à l’intérêt de la santé, de la sûreté et de la sécurité du public».

«Cela signifie qu’une partie du personnel est désignée pour continuer à travailler, note Paula Doucet. Nous avons le droit de grève en vertu de la loi. Selon l’accord que nous avons avec le gouvernement, le personnel désigné varie selon les unités, ça peut aller de 70% jusqu’à 100% dans le cas des services d’urgences par exemple.»

En parallèle, plus de 8000 employés des hôpitaux membres du Syndicat canadien de la fonction publique (notamment des préposés aux soins et au nettoyage) ont déjà voté en faveur de la grève à la fin du mois de septembre.

«Les infirmières sont en voie d’extinction»

Les infirmières de la province sont à bout de force et elles tiennent à le faire savoir. Leur syndicat lance cette semaine une campagne visant à alerter la population de l’épuisement dont souffre la profession.

«Si rien n’est fait pour remédier à la grave pénurie de personnel infirmier et aux conditions de travail déplorables de nos membres… le système de santé de notre province continuera de s’effondrer», peut-on lire sur le site du SIINB.

«Les infirmières et infirmiers vivent une immense pression pour respecter leurs engagements à l’endroit des patients, et sacrifient leur vie personnelle et leur mieux-être. La profession qu’ils aimaient jadis et qui les motivait est devenue une lutte quotidienne.»

À travers une série de courtes vidéos, la campagne donne la parole à plusieurs de ces professionnelles fatiguées, à l’image de Sylvie Melanson Caissie, infirmière au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton «Les infirmières sont en voie d’extinction», s’inquiète-t-elle, évoquant l’abandon de la profession par certaines collègues.

Sylvie Martin, qui travaille au foyer de soins Le Village de Campbellton, exprime elle aussi sa frustration devant la caméra.

«Je ne suis pas capable d’offrir les soins que je voudrais prodiguer, je ne peux pas offrir le soutien émotionnel aux familles qui en ont besoin. Ça me décourage, ça pèse de plus en plus lourd sur les épaules.»

D’après un sondage mené auprès des membres, 90% des répondants disent avoir besoin d’aide en raison d’exigences irréalistes au travail et 56% déclarent avoir eu recours à des services de soutien à la santé mentale au cours de la dernière année.

«Depuis trop longtemps, nous n’avons pas présenté ouvertement au public l’état de notre système de santé. Les infirmières mettent souvent leur vie et celle de leur famille au second plan, elles en font tellement qu’elles ne prennent pas toujours soin d’elles-mêmes», souligne la présidente du syndicat, Paula Doucet.

Selon elle, les infirmières ont accumulé plus de 400 000 heures supplémentaires depuis le début de l’année.

Si la pénurie de personnel infirmier n’est pas nouvelle, la pandémie a considérablement aggravé la situation. À l’heure actuelle, il y a près de 1000 postes d’infirmières vacants au Nouveau-Brunswick, et plus de 700 infirmières et infirmiers sont censés prendre leur retraite d’ici 2024.

«Nous en voyons les conséquences avec les délais allongés pour les traitements et les surgeries, s’émeut Paula Doucet. Les infirmières font de leur mieux mais à la longue la surcharge de travail et la fatigue augmentent les risques d’erreurs. On épuise les infirmières et on met les patients à risque.»