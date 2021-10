Plus de familles se tournent vers les Banques alimentaires

Le profil de la clientèle des banques alimentaires du Nord-Ouest a connu certains changements au cours des derniers mois. C’est en partie ce qui ressort des témoignages de gestionnaires d’organismes oeuvrant dans le domaine à Edmundston et à Grand-Sault.

Cette semaine, Banques alimentaires Canada a publié son rapport Bilan-faim 2021. Il y est indiqué que le Nouveau-Brunswick est l’un des seuls endroits au Canada à avoir connu une diminution du nombre de visites dans les banques alimentaires (variation de -8,3% de 2019 à 2021).

Seules la Saskatchewan et la combinaison des Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon ont connu des diminutions de leur clientèle au cours de la même période.

Le directeur général de l’Atelier R.A.D.O. d’Edmundston, Yves Sévigny, a confirmé que l’achalandage moyen n’a pas changé de façon drastique. Il admet que septembre a été passablement occupé, avec 245 demandes au lieu du 200 habituel, mais il ne le considère pas encore comme une norme.

Toutefois, ce qui a changé, selon lui, est le type de clientèle que la banque alimentaire a reçu au cours des derniers mois.

«Notre problème, il est vraiment au niveau du nombre de familles que l’on a actuellement. Avant, cette partie représentait environ 10% de notre clientèle. Là, on est rendus à 33% (…) La tendance s’est accentuée dans les six derniers mois», a expliqué M. Sévigny.

Cette augmentation du nombre de familles se traduit aussi par une augmentation du nombre d’enfants nécessitant l’aide d’une banque alimentaire au Nord-Ouest.

«On voit donc des familles, avec des enfants, qui n’utilisaient pas nos services auparavant, et qui se retrouvent dans des situations où ils n’ont pas le choix de faire appel à une banque alimentaire pour compléter l’offre alimentaire qu’ils ont pour leurs enfants», a mentionné Yves Sévigny.

Melinda Michaud, directrice générale de la Banque alimentaire régionale de Grand-Sault, dit aussi avoir remarqué une augmentation des demandes dernièrement, notamment en raison de l’arrivée de plusieurs familles de l’extérieur de la région du Nord-Ouest et du Nouveau-Brunswick.

«Je dirais que j’ai de 25 à 30 nouveaux clients et familles par mois de plus. On a eu plusieurs familles d’ailleurs qui ont déménagé dans le coin ce qui a fait augmenter la clientèle», a indiqué Mme Michaud.

«Je m’aperçois aussi que ce sont plus de grosses familles de cinq enfants et plus. En déménageant d’une province à l’autre, elles ne bénéficient pas de toute l’aide dont elles auraient besoin dans l’immédiat. Alors en attendant, elles se tournent vers nous. Ce n’est pas à l’année, mais ç’a adonné que c’était dans cette période-ci», a-t-elle poursuivi.

Au Nouveau-Brunswick, la proportion moyenne de la clientèle composée d’enfants s’élève à 32%, selon le rapport Bilan-Faim 2021.

Selon M. Sévigny, le changement de profil de sa clientèle est aussi venu affecter la distribution des denrées alimentaires.

«Quand on a une famille avec six enfants et deux adultes, ça nous force à faire un travail similaire à ce que l’on faisait pour quatre ou cinq adultes. Au volume, ça prend du temps ce qui fait que nos semaines se remplissent plus vite et ça cause des délais.