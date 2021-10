Pénurie de main-d’oeuvre: des retraités du Nord-Ouest répondent à l’appel

Un bon nombre de retraités ont permis de combler certains besoins en main-d’œuvre au Nord-Ouest au cours des derniers mois.

Au printemps dernier, les chambres de commerce du Nord-Ouest, en partenariat avec l’entité gouvernementale Travail NB, ont décidé de monter l’Agence Emploi Retraite.

Ce projet a comme objectif d’utiliser les compétences de personnes retraitées afin de la ramener sur le marché du travail, en les jumelant avec une entreprise quelconque.

Sept mois plus tard, le programme donne déjà des résultats supérieurs aux attentes.

«On a plus d’employeurs inscrits et plus de retraités inscrits. Donc, automatiquement, on a eu plus de jumelages que ce qui a été demandé pour cette année fiscale», a confirmé l’agent de jumelage, Marco Ruest.

Alors que l’objectif de départ était d’au moins 25 jumelages pour l’ensemble de l’année, à l’heure actuelle, on en compte une quarantaine, a indiqué M. Ruest.

Selon lui, la raison principale qui motive les retraités à retourner sur le marché du travail est le côté social que cela leur apporte.

«La raison qui est revenue le plus souvent est qu’ils avaient besoin de sortir de la maison pour se changer les idées. L’autre partie est qu’ils veulent apporter leurs connaissances aux employeurs», a expliqué Marco Ruest.

Selon ce dernier, l’objectif de l’agence n’est toutefois pas de créer des emplois à long terme, mais plutôt de dépanner les entreprises en besoin de main-d’œuvre dans l’immédiat.

«On n’enlève pas la place à quelqu’un. On remplit un trou pour un emploi que personne ne veut faire. On ne va pas nécessairement remplacer un poste à temps plein, mais on peut au moins offrir un travailleur à temps partiel, le temps que l’entreprise trouve quelqu’un à temps plein.»

Même si la majorité des retraités de l’agence travaillent à temps partiel, il existe toutefois certaines personnes qui ont accepté de travailler à temps plein pour le moment.

C’est d’ailleurs le cas au Club de golf Fraser d’Edmundston qui a obtenu trois employés par l’entremise de l’Agence Emploi Retraite.

Julie Lavoie, la directrice générale du Club de golf Fraser, s’est dite satisfaite de ce service qui lui a permis d’obtenir de la main-d’œuvre au cours des derniers mois.

L’exemple parfait, selon Mme Lavoie, est l’embauche de Réal Ouellette qui s’occupe de l’entretien des terrains.

«Ç’a été un franc succès, car il est fermier et il a toutes les connaissances en ce qui concerne la machinerie pour le gazon, l’électricité, etc. On a été bénis, car M. Ouellette a apporté cette expertise-là.»

Selon la directrice du club de golf d’Edmundston, son nouvel employé temporaire devait terminer en juillet. Toutefois, ce dernier est encore dans l’entourage du club.

«Au lieu des 20-25 heures que lui aurait demandées, il a fait des 35-40 heures tout l’été. On a été chanceux de ce côté. On est très reconnaissants.»

Pour ce qui est des autres retraités embauchés, une dame a été embauchée pour travailler au casse-croûte du club de golf pendant la période estivale, alors qu’une autre personne a travaillé à la boutique «Pro Shop» cet automne.

«Ce n’est vraiment pas évident de trouver des employés, que ce soit en raison de la COVID ou d’autres facteurs», a poursuivi Julie Lavoie.

Dans cette optique, l’organisation entend bien profiter des services de l’agence dès le printemps prochain.

Pour le moment, le plus grand nombre de jumelages se trouve dans les environs d’Edmundston. Cependant, Marco Ruest entend bien poursuivre le travail dans les régions comme le Haut-Madawaska et Grand-Sault.

«Pour l’instant, c’est Edmundston qui s’est le plus démarqué, mais on commence à avoir des jumelages dans le Haut-Madawaska et j’en ai que quelques-uns dans la

région de Grand-Sault. Cependant, avec la pandémie, ç’a affecté nos activités, mais aussitôt que l’on pourra recommencer et sortir un peu plus de la maison, on pourra faire des ateliers de promotion de l’agence et mettre l’accent à Grand-Sault et dans le Haut-Madawaska», a mentionné M. Ruest.

«On attend les retraités et les employeurs à bras ouverts», a-t-il ajouté.