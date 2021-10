Plus grande collaboration pour les bassins versants de la baie des Chaleurs

Le Groupe des Bassins versants de la baie des Chaleurs, un organisme régional voué à la conservation de l’environnement, pourra compter sur l’aide de la Commission de services régionaux Chaleur qui va l’épauler dans certaines de ses activités.

Les maires des municipalités de la région et les représentants des DSL ont tenu plus tôt cette semaine une rencontre formelle avec le nouveau coordonnateur de projet de l’organisme environnemental afin de jeter les bases de cette future collaboration.

Même si le groupe ne sera pas intégré comme tel à la structure de la CSR Chaleur, il pourra compter sur l’aide de la Commission dans l’administration de ses affaires.

Yannick Thériault, le coordonnateur des Bassins versants de la baie des Chaleurs, assure que son organisme aura toute la latitude nécessaire pour mener à bien ses activités régulières qui visent principalement à assurer l’intégrité des cours d’eau et des communautés aquatiques.

«Notre but n’est pas de faire de l’activisme, mais plutôt de travailler avec les communautés dans divers projets environnementaux. En ce sens, je ne vois pas de problèmes d’être intégré d’une certaine façon à la CSR Chaleur et de travailler avec elle», a indiqué le spécialiste en développement durable et zone côtière.

Signe tangible de cette collaboration sur des sujets environnementaux, le groupe a récemment avisé certaines administrations municipales de la région Chaleur de la présence sur leur territoire de la Renouée du Japon.

Cette espèce exotique envahissante est considérée comme l’un des cent pires envahisseurs sur la planète.

La présence de la plante vivace a été remarquée aux abords du ruisseau Madisco à Petit-Rocher et de la rivière Benjamin, près de New Mills.

Réputée pour ses modes de reproduction très efficaces, la plante peut atteindre une hauteur de trois mètres et avoir des tiges de la même grandeur sous le sol.

«C’est un exemple parmi tant d’autres du travail de collaboration que l’on peut faire dans notre région qui est celle ayant le moins de ressources pour faire face aux défis environnementaux. Il y a malheureusement peu d’organismes comme le nôtre dans la région Chaleur qui couvre un vaste territoire», a expliqué Yannick Thériault.

Parmi ses récentes activités, le Groupe des Bassins versants de la baie des Chaleurs a mené des opérations de nettoyage de la plage Roherty Point à Belledune et des berges du lac Antinouri, où plus de 400 livres de déchets ont été ramassés le mois dernier.

La préservation des espèces menacées, comme le papillon satyre fauve des Maritimes qui se trouve dans les marais salés à Beresford, figure également au menu des activités de l’organisme.