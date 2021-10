COVID-19: trois autres décès et 65 nouveaux cas durant le week-end

Les autorités de la Santé publique ont fait état de 65 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés au Nouveau-Brunswick au cours de la fin de semaine qui vient de s’achever.

La Santé publique a confirmé 33 nouveaux cas de COVID-19 samedi dernier et un nombre presque identique de 32 ce dimanche.

Parmi les nouveaux cas actifs, 35 – ou 54 pour cent – ne sont pas vaccinés. Sept personnes – soit 11 pour cent– sont partiellement vaccinées, et 23 personnes – soit 35 pour cent – sont pleinement vaccinées.

Près de la moitié des nouveaux cas du week-end ont été recensés dans l’unique région de Saint-Jean, qui enregistre à elle seule 27 nouvelles infections.

Ces données portent à 513 le nombre de cas actifs de COVID-19 à travers la province, une nette amélioration par rapport aux dernières semaines.

En fait, il s’agit du meilleur bilan de cas actifs enregistrés depuis le 21 septembre dernier.

Il y a à peine un peu plus de deux semaines, ce nombre de cas de COVID avait grimpé jusqu’à 1103 au Nouveau-Brunswick, laissant présager le pire et le retour dans tous les hôpitaux et établissements de soins de santé de la province aux protocoles associés à la phase rouge.

La meilleure nouvelle réside toutefois au chapitre du nombre de rétablissements de la maladie, qui s’est chiffré à 107 uniquement durant la fin de semaine.

À ce jour, 5814 Néo-Brunswickois se sont remis d’une infection à la COVID-19.

Dans un registre moins réjouissant, trois nouveaux décès se sont ajoutés au bilan, ce qui porte à 117 le nombre total de morts liés à la pandémie de COVID-19 à ce jour.

Ces trois décès les plus récents sont tous survenus dans la région de Campbellton. Ils impliquent des personnes âgées entre 80 et 89 ans, 70 et 79 ans et entre 40 et 49 ans.

Outre les 27 nouveaux cas dans la région de Saint-Jean, on dénombre aussi 15 nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton), six nouveaux cas dans la zone 3 (région de Fredericton), huit dans la zone 4 (région d’Edmundston), un seul dans la zone 5 (région de Campbellton) tout comme dans la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne) et sept autres cas dans la zone 7 (région de Miramichi).

Les sites d’expositions potentielles se font plutôt rares au cours des derniers jours, le gouvernement provincial n’ayant signalé que le Centre Superior Propane (55, promenade Russell à Moncton) comme nouvel endroit d’intérêt.

La notification d’exposition potentielle vise précisément la matinée du samedi 30 octobre, entre 9h et 10h30.