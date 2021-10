Ministère de l’Éducation: le gouvernement ordonne un lock-out

Le gouvernement provincial a augmenté la pression sur les milliers de travailleurs syndiqués en grève dimanche en déclenchant un lock-out visant tous les employés non désignés du système scolaire. Cette mesure touche les concierges, les chauffeurs d’autobus, les aides de bibliothèque, le personnel de soutien administratif et plusieurs assistants en éducation.

Selon la province, la décision vise à «assurer une stabilité aux élèves, aux parents et aux tuteurs au cours des prochains jours.»

«Le SCFP s’est montré imprévisible à l’échelle de la province, ce qui a engendré un climat instable pour les enseignants, les élèves et les parents», a affirmé le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. «Nous souhaitons garantir que les familles peuvent s’organiser et ne sont pas en proie à l’incertitude du lendemain. Nous décidons de ce lock-out à l’échelle de notre système scolaire pour veiller, autant que possible, à la stabilité et à la continuité de l’apprentissage pour les Néo-Brunswickois.»

Par définition, un lock-out est une fermeture temporaire d’une entreprise décidée par un employeur en réponse à un conflit syndical.

Plus de 3000 employés sur 22 000 travailleurs syndiqués sont visés par le lock-out gouvernemental.