Des parents boycottent l’école à la maison

Plusieurs parents du Nouveau-Brunswick ont décidé de s’opposer au retour de l’école à la maison dans le contexte de grève et de lockout qui sévit actuellement dans la province.

La plupart disent avoir agi de la sorte en appui aux travailleurs du milieu de l’éducation et aussi pour dénoncer les mesures prises par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Rappelons que de nombreux employés de la fonction publique ont déclenché une grève vendredi dernier. Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a confirmé, le même jour, que l’enseignement se ferait à distance tant et aussi longtemps que la grève se poursuivrait.

Deux jours plus tard, le ministre Cardy a annoncé la mise en lockout de quelque 3000 employés du système scolaire. Cette mesure a touché des travailleurs tels que des concierges, chauffeurs d’autobus, aides en bibliothèque, les assistants en éducation et le personnel de soutien administratif.

Les développements du week-end ont tôt fait de soulever l’indignation de plusieurs parents qui ont décidé de mettre un frein à l’enseignement à distance.

Annie Gaboury, d’Edmundston, ne se dit pas contre l’enseignement à la maison, tant que cela demeure dans un contexte d’urgence sanitaire comme cela a été le cas pendant la pandémie.

Cette dernière croit toutefois que dans le contexte actuel, le gouvernement s’est servi des parents et de leurs enfants pour contourner la grève et exercer des moyens de pression sur les travailleurs.

«On a tous un emploi du temps très chargé. Moi, en étant infirmière auxiliaire je travaille sur les “shifts” donc je ne peux pas faire l’école à la maison. Alors je choisis d’appuyer les travailleurs de première ligne qui font un travail extraordinaire pour nos enfants pour que le gouvernement leur donne ce qu’ils méritent pour leur merveilleux travail!»

Pierre-Michel Morais-Godin habite à Bas-Caraquet. Il croit aussi que l’école à la maison n’est pas faite pour briser les moyens de pression des grévistes.

«La pandémie nous aura forcés à faire un bon de géant en matière de télétravail et d’école à distance. Grâce au dévouement des professeurs, nous sommes assurés de pouvoir veiller à l’enseignement de nos enfants en cas de force majeure. Cependant, en demandant aux enseignants de faire l’école à distance pendant un mandat de grève, le ministre Cardy nous demande de nous transformer en “scabs” et, en quelque sorte, briser les lignes de piquetage. Nous refusons de participer à ce stratagème.»

Line Lavoie-Ouellet, d’Edmundston, est mère de trois enfants et travaille à temps plein. Elle estime qu’après près de deux ans à vivre les défis associés à la pandémie, les parents, les enfants et le milieu scolaire n’avaient pas besoin de ce nouveau problème.

«Les enfants sont à l’école, tout va bien et tout d’un coup on nous demande de retourner à la maison comme si de rien n’était pour lui (Blaine Higgs). On est déjà tous fragiles et s’il pensait vraiment à sa communauté il donnerait l’argent parce que l’inflation augmente et les gens ont besoin d’aide», a confié Mme Lavoie.

«Je suis déjà à bout, je suis fatiguée. Mes enfants n’ont pas besoin de ça non plus. Ils ont besoin d’avoir une vie normale, de voir leurs amis et s’il (gouvernement Higgs) veut les utiliser comme protecteurs dans sa guerre contre la grève, nous autres, on refuse.»

La directrice générale de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, Chantal Varin, a indiqué qu’il lui est impossible de dire quelle est la proportion de parents qui ont choisi cette voie.

Elle confirme toutefois avoir reçu plusieurs messages de parents qui étaient visiblement frustrés de la situation.

«La semaine dernière, on avait fait un sondage auprès d’eux et ils étaient très préoccupés par la santé mentale de leurs jeunes. La question du manque de contact social. On sait qu’il y a des régions qui sont en mode coupe-circuit donc ça vient encore ajouter à ce manque de contact social.»

Bien qu’elle reconnaisse que des parents ont refusé de brancher leurs enfants à l’enseignement virtuel en appui aux grévistes, Mme Varin soutient toutefois que d’autres ont pris cette décision, parce qu’ils étaient dans l’incapacité de le faire.

«Au secondaire, les enfants sont un peu plus autonomes, mais au primaire, ça pose son lot de défis. Les parents sont préoccupés par toutes les inégalités que ceci va causer.»

Chantal Varin a mentionné que l’enseignement virtuel n’est pas la solution à tous les problèmes.

«Ce que l’on veut, ce sont nos enfants sur les bancs d’école. C’est là qu’ils sont le mieux pour vivre les apprentissages qu’ils ont besoin de faire (…) À la maison on fait d’autres types d’apprentissages, mais certainement pas les apprentissages académiques qui sont faits à l’école.»

Éducation à distance: mieux que rien selon Dominic Cardy

De son côté, le ministre Dominic Cardy a eu l’occasion de commenter la décision de certains parents de rejeter l’école à distance.

Il a répondu que bien que l’école en mode virtuel ne soit pas une alternative à l’enseignement traditionnel en classe, l’option demeure toutefois meilleure que pas d’enseignement du tout.

«Elle est là comme une option pour les parents et élèves qui s’inquiètent de prendre du retard en raison du conflit entre le gouvernement et le syndicat», a mentionné M. Cardy lors d’une conférence de presse qui a eu lieu le 1er novembre.

Le ministre a précisé que cette décision, qui appartient aux parents et aux élèves, n’aura pas de conséquence par rapport à la comptabilisation du nombre d’absences.

En ce qui concerne les districts scolaires francophones de la province, les réponses ont varié d’un endroit à l’autre.

Dans le District scolaire francophone du Nord-Ouest, le directeur général, Luc Caron, a reconnu, dans une déclaration écrite, que l’apprentissage à distance des élèves occasionne son lot d’inquiétudes et de casse-têtes pour de nombreuses familles.

Bien qu’il ait mentionné qu’il respectait leur décision, il a dit douter que le choix soit la meilleure option.

«Pour l’instant, nous ne savons pas combien de temps durera la situation actuelle. Il est possible qu’à leur retour à l’école, les élèves qui ont interrompu leur apprentissage aient pris du retard. Et que malgré toutes les compétences et toute la bonne volonté de leurs enseignants, ces élèves éprouvent malheureusement des difficultés à rattraper les matières et le temps perdus. Un scénario que nous ne souhaitons certainement pas pour aucun de nos élèves.»

Dans le cas du District scolaire francophone du Nord-Est, le coordonnateur des relations stratégiques, Ian-Guillaume Desroches, n’a pas voulu commenter la situation directement.

Il a indiqué qu’en ce qui a trait à la pédagogie, les écoles disposent de professionnels en éducation qui peuvent encadrer les apprentissages des élèves et donc veiller à ce que le cheminement se poursuive à un rythme adéquat.

«Entre-temps, nous tentons de notre mieux de pallier l’ensemble des défis qui surviennent dans un tel contexte. Nous sommes conscients que le modèle d’apprentissage virtuel fonctionne pour certaines personnes apprenantes, mais apporte des défis pour d’autres.»

Le District scolaire francophone Sud n’a offert aucun commentaire en lien avec la situation actuelle.