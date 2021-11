Fermeture de soir et de nuit de l’urgence de Sackville: mauvais présage pour d’autres hôpitaux ruraux?

La fermeture du service d’urgence à l’Hôpital de Sackville après 16h, et ce, pour une période indéterminée, préoccupe plusieurs observateurs de la province. La salle d’urgence de cet établissement était l’une de six menacées de fermeture lors d’une réforme proposée, mais ultimement annulée, par le gouvernement Higgs au début de 2020.

Le Réseau de santé Horizon a annoncé la fermeture de l’urgence en soirée la semaine dernière. À compter du 19 novembre, les services d’urgence seront offerts seulement de 8h à 16h, 7 jours par semaine. Les heures de la salle d’urgence étaient déjà réduites le week-end depuis le mois de juin. Un manque de personnel serait en cause. Le réseau Horizon affirme que la décision est temporaire.

L’urgence de Sackville, ainsi que celles des hôpitaux de Caraquet, de Grand-Sault, de Sainte-Anne-de-Kent, de Perth-Andover et de Sussex ont été menacées de fermeture de minuit à 8h au début de 2020, mais à la suite d’une grande mobilisation de la population, le gouvernement Higgs a fait volte-face.

C’est pour cette raison que Louise Blanchard, vice-présidente d’Égalité santé en français et une militante bien connue de Caraquet, juge qu’il est important de rester aux aguets alors que la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, doit éventuellement présenter une nouvelle réforme au nom du gouvernement progressiste-conservateur.

«Le plan que la ministre va présenter nous préoccupe beaucoup. Il y a eu des consultations virtuelles plus tôt cette année. Nous avons été plusieurs groupes à présenter nos mémoires et nous demandons tous à peu près la même chose, soit qu’on maintienne les salles d’urgence ouvertes 24h par jour et que chaque hôpital ait son directeur», dit-elle.

«À l’époque, j’ai assisté à une conférence où les six maires des différentes communautés étaient présents. Tout le monde était d’accord pour dire qu’on ne peut pas accepter une fermeture de l’urgence 24h. Je suis certaine que les gens de Sackville n’acceptent pas la décision et nous n’accepterons pas ça si ça devait arriver ailleurs.»

Megan Mitton, députée du Parti vert dans Memramcook-Tantramar, a aussi réagi à cette situation. Elle se dit «furieuse» que des gouvernements successifs aient permis qu’une situation du genre puisse se produire.

«Le gouvernement doit s’assurer que des travailleurs paramédicaux en soins avancés sont disponibles dans nos communautés et qu’il y a suffisamment d’ambulances sur la route, tout en s’attaquant au problème persistant des délais de déchargement pour ceux qui sont envoyés à Moncton, et en s’attaquant aux obstacles au transport qui vont s’intensifier à mesure que les gens perdront l’accès aux urgences locales le soir ou la nuit. Ils doivent également intensifier leurs efforts de recrutement et de rétention. Les menaces du gouvernement Higgs à l’égard de notre urgence l’an dernier n’ont certainement pas aidé», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Aux yeux de Jean-Claude D’Amours, porte-parole de l’opposition en matière de santé, le gouvernement Higgs se hâte de blâmer la pénurie de main-d’œuvre pour justifier des mesures dans le domaine de la santé alors qu’il existe d’autres solutions.

«C’est inquiétant, car depuis l’arrivée du gouvernement Higgs, je n’ai pratiquement jamais rien vu d’autre que des réductions des services de santé. Les défis de main-d’œuvre existent, mais ils ne datent pas d’hier. Par contre, la rupture des services, ça date d’il y a quelques années et ça perdure.»

Devant cette situation, la province devrait plutôt chercher des moyens pour améliorer le sort du système de santé, ajoute le député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre.

«On donne l’excuse qu’il manque de personnel, mais à un moment donné, le gouvernement a aussi la responsabilité de mettre en place des mesures et des processus pour conserver les professionnels que nous avons et en chercher davantage.»