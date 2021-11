«La population n’apprécie pas qu’on utilise les parents comme briseurs de grève»

En choisissant de suivre la demande du gouvernement de passer à l’apprentissage en mode virtuel pendant la durée de la grève du SCFP, plusieurs parents ont l’impression d’être – à leur insu – utiliser comme briseur de grève. Ce sentiment est-il légitime?

Pour Michèle Caron, spécialiste en relation de travail, les parents ont parfaitement raison de se sentir ainsi.

«Oui c’est normal d’avoir l’impression d’être utilisé comme un briseur de grève, car c’est exactement le rôle que le gouvernement de Blaine Higgs demande aux parents de la province d’assumer», dit-elle, notant que le gouvernement utilise les nouvelles technologies et les parents pour contourner les actions du syndicat.

Selon elle, la démarche est légale, mais on pourrait certes mettre en doute son côté moral.

Mme Caron soutient en effet que dans le contexte actuel, l’apprentissage virtuel – initialement mis sur pied pour amoindrir les impacts de la pandémie chez les jeunes – nuit au syndicat en lui enlevant un pouvoir de pression sur l’employeur (la province).

«Dans cette grève, c’est évident que c’est le but, mais est-ce que cela va avoir l’effet escompté? Ça, ça reste à voir», souligne la spécialiste.

Celle-ci dit en effet observer que pour le moment, l’opinion publique semble largement favorable au syndicat.

En fait, elle va même jusqu’à avouer avoir rarement vu une telle mobilisation populaire en appui aux grévistes.

«La population n’apprécie pas du tout qu’on l’utilise, qu’on utilise les parents, comme briseurs de grève. Les gens ne sont pas dupes, ils comprennent bien la situation et c’est rafraîchissant de voir – notamment sur les médias sociaux – qu’on se soulève contre cette façon de faire. Plus il y a de gens qui refuseront de jouer le jeu, moins longs seront la grève et le lock-out», croit-elle, notant que le nerf de la guerre des grèves dans le secteur public, c’est l’appui du public.

Mme Caron croit par ailleurs que la tactique du gouvernement est peu viable à long terme. Malgré l’utilisation des technologies, l’enseignement à la maison n’est pas encore qu’à ses premiers pas. Il ne serait pas suffisamment développé pour pouvoir être offert sur une longue période.

«Il y a trop d’élèves ayant des besoins d’attention particulière, qui ne peuvent pas être supervisés, et qui n’ont pas la technologie. Je vois mal comment ça pourrait durer très longtemps», estime-t-elle.