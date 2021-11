Les associations d’enseignants montent le ton contre le ministre Cardy

Les enseignants montent le ton! «Gérez le système ou quittez le système. À vous de jouer, Ministre Cardy. Il est temps de négocier librement: les élèves du N.-B. ne sont pas des pions.»

Dans cette prise de position commune, l’Association des enseignants et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick et la New Brunswick Teachers’ Association condamnent les choix du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Lundi marquait la première journée de l’apprentissage à distance pour tous les élèves de la province.

Alors que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a déclenché une grève vendredi après des mois de négociations infructueuses avec le gouvernement provincial, le ministre Cardy a décrété que toutes écoles du Nouveau-Brunswick resteront fermées jusqu’à la résolution du conflit de travail.

La présidente de l’AEFNB, Nathalie Brideau, déplore la situation et dénonce la décision de l’administration Higgs de placer en lock-out plus de 3000 travailleurs non désignés du système d’éducation, notamment les concierges, les chauffeurs d’autobus, les aides de bibliothèque scolaire, le personnel de soutien administratif et plusieurs assistants en éducation.

Elle pointe du doigt la responsabilité de Dominic Cardy dans la crise qui paralyse le système scolaire.

«Le ministre Cardy est devenu le ministre de l’improvisation, les exemples se multiplient depuis la rentrée», lance-t-elle.

«Tout de suite, les enseignants se questionnent sur les habiletés du ministre Cardy à gérer le système d’éducation du Nouveau-Brunswick. Pour nous, le ministre doit se demander s’il est capable de gérer la situation ou s’il doit s’en aller.»

La présidente de l’AEFNB reproche également au ministre de l’Éducation un manque d’écoute.

«On nous demande de faire la même tâche sans le personnel de soutien, sans les assistants en éducation. Qui va encadrer les enfants si les parents sont au travail ou à la garderie? Il nous manque des joueurs essentiels qui ont été mis en lock-out par le ministre en fin de semaine.»

Nathalie Brideau regrette que les élèves aient à payer le prix de l’échec des négociations salariales.

Elle appelle le gouvernement progressiste-conservateur à retourner au plus vite à la table de négociations.

«Des enfants se retrouvent privés de services, souffle-t-elle. Pensez-vous vraiment que les plus jeunes qui commencent à peine à apprendre à lire peuvent s’assoir seuls devant un ordinateur?»

Dominic Cardy tend la main au syndicat

Lors d’une troisième conférence de presse en quatre jours, le ministre Dominic Cardy a répété lundi que la décision de fermer les écoles et de placer les employés en lock-out visait à assurer la «stabilité» du système éducatif. Il reproche au syndicat d’être «imprévisible» et de ne pas prévenir quelles écoles seront touchées par la grève.

«L’apprentissage virtuel n’est pas une alternative acceptable à l’enseignement en face à face, mais c’est une meilleure alternative que pas d’éducation du tout», avance-t-il.

M. Cardy propose désormais au syndicat de le contacter pour s’entendre des façons de rouvrir les établissements scolaires.

«Si les dirigeants du SCFP sont prêts à venir vers moi et à s’engager clairement sur quelles écoles seront ouvertes et quels jours, et que nous pouvons mieux prévoir les choses, nous pourrons commencer à avoir des discussions sur des moyens de garder les écoles ouvertes», a-t-il déclaré.

Il note qu’une telle entente ne pourrait être atteinte dès cette semaine, et probablement pas la semaine prochaine.

«Pour cette semaine, ce sera un apprentissage en ligne à 100% et à ce stade, je ne m’attends pas à ce que cela changera pour la semaine prochaine», note le ministre.

«Mon premier espoir est que cette grève se termine dans les heures, et non les jours, à venir, avec une solution négociée collectivement. Mais si cela ne se produit pas, j’espère que la direction du SCFP entendra le message que je viens d’offrir et prendra contact avec moi.»

Le syndicat reproche au gouvernement de «brouiller les cartes»

Le Syndicat canadien de la fonction publique refuse de porter le blâme de la fermeture des écoles.

Simon Ouellette, porte-parole francophone du SCFP du Nouveau-Brunswick voit dans les propos du ministre «une manœuvre de diversion» par celui qui a décrété un lock-out. Il rappelle que bien que 46% des assistants en éducation aient été désignés comme essentiels, ces derniers ont reçu des avis de congés sans solde au cours de la fin de semaine.

«Le gouvernement semble multiplier les conférences de presse pour brouiller les cartes. Le ministre Cardy ne peut dire une chose et faire le contraire, estime Simon Ouellette. Il doit mettre fin au lock-out et pousser le chef de son parti à négocier une entente équitable.»

Le syndicaliste juge que le gouvernement provincial «se tire une balle dans le pied» en décrétant un lock-out. «Le gouvernement suit un livre de pratiques de briseurs de grève du milieu corporatif des années 1950. Ça ne peut pas s’appliquer aux services publics dont les gens dépendent, dit-il. Il veut jouer les durs face aux travailleurs de première ligne, ce n’est pas une stratégie gagnante d’écraser ceux qui n’ont pas grand-chose.»

Au printemps, le SCFP avait donné au gouvernement 100 jours pour parvenir à une entente. Une partie des 22 000 syndiqués sont sans convention collective depuis plusieurs années.

L’éducation compromise pour bien des élèves

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, reconnaît que l’apprentissage à distance «demeure à défi», en particulier au primaire.

«Plus les élèves sont jeunes, plus c’est difficile. On ne s’attend pas qu’ils se connectent toute la journée», explique-t-elle.

Tous les parents et toutes les garderies ne sont pas en mesure de prendre le relai.

«On sait que ce n’est pas évident pour les parents. On sait que les élèves ne pourront pas faire les mêmes apprentissages qu’à l’école», souligne Mme Boudreau.

Par ailleurs, l’absence des assistantes en éducation pénalisera davantage les élèves ayant le plus besoin de soutien.

«Pour les élèves ayant de très grands besoins, on ne sera pas en mesure d’atteindre tous les objectifs de leur plan d’intervention, c’est certain, concède la directrice du DSFS. Ça ne veut pas dire qu’ils seront laissés pour compte. On a des enseignant(e)s-ressource qui peuvent assurer un suivi.»

Dans un communiqué adressé à ses membres, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick note que la convention collective «est muette» quant aux obligations des enseignants entourant l’apprentissage à domicile.

«Pendant l’année scolaire, les enseignants ont la responsabilité contractuelle de se présenter à l’école et d’être disponibles pour enseigner ou pour effectuer d’autres tâches professionnelles assignées par l’employeur. Par conséquent, si les écoles continuent de fonctionner pendant un arrêt de travail, les enseignants doivent continuer à travailler», écrit le directeur général de la FENB, Kerry Leopkey.

«Il est évident que le sujet de l’apprentissage à domicile sera un point central lors de la prochaine ronde de négociations», ajoute-t-il.