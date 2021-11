Soccer: les Aigles Bleus exclus des séries par un petit but 

L’équipe de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (4-5-3) a été exclue des séries éliminatoires, même si la formation a évité la défaite lors de ses deux matchs à Terre-Neuve en fin de semaine contre les Sea-Hawks de l’Université Memorial (5-4-3).

Ce n’est d’ailleurs que par un but que le Bleu et Or est exclu des matchs d’après-saison, après ces deux matchs nuls (3-3 et 2-2).

Le pilote Younes Bouida prédisait jeudi que son équipe pouvait se qualifier en récoltant quatre points lors du week-end. Les Aigles croyaient d’ailleurs y parvenir vendredi, quand, à la 90e minute, ils ont laissé filer avance en temps additionnel. Cette victoire aurait mis les deux équipes à égalité au classement, mais la formule de bris d’égalité (basée sur les résultats entre les deux équipes) aurait placé les Aigles Bleus en 6e position, bonne pour les quarts de finale du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA).

«Malgré toutes les conditions, dont les partisans bruyants et l’arbitrage local, contre une très bonne équipe qui a la meilleure attaque de la ligue, les gars ont pu jouer deux matchs solides», a souligné l’entraîneur.

«D’ailleurs, après avoir revu la vidéo, le but (égalisateur de vendredi) était hors-jeu et n’aurait pas dû compter, souligne Bouida. Mais, ça fait partie de la “game”», philosophe-t-il.

Malgré ces occasions manquées, Younes Bouida n’est pas peu fier de la performance de son équipe cette saison. Comme il le fait d’ailleurs remarquer, avec ses 24 buts en 12 matchs cette saison, il s’agit de la troisième meilleure performances en attaque des Aigles Bleus au cours des 30 dernières années. C’est aussi la troisième meilleure attaque de la ligue (à égalité avec les Huskies de l’Université Saint Mary’s). L’équipe a marqué 27 buts à deux reprises, lors de saisons de 13 matchs.

«J’aimerais vraiment féliciter les gars pour leur première année. C’était la première saison pour 75% du groupe. Nous avions sept partants de première année ce week-end. Dix-huit buts sur 24 ont été marqués par des recrues. C’est très encourageant pour ces joueurs-là comme pour nos partisans.»

«Ça augure bien, mais il faut utiliser cette défaite pour travailler doublement en vue de la prochaine saison.»

Pas de vacances

Si la saison est terminée, les joueurs des Aigles Bleus ne sont pas pour autant en vacances.

«Ce sont des compétiteurs. Il faut les garder engagés pendant l’hiver. Ils vont avoir des objectifs individuels et on établira des plans de développement pour la prochaine saison.»

En plus de leur horaire universitaire, les athlètes doivent s’entraîner 3 à 4 fois par semaine au soccer, en plus de deux à trois séances hebdomadaire de cardio ou de musculation.

«On s’attend que nos athlètes s’entraînent de 8 à 12 heures par semaine pendant l’hiver.»

«Ce sont des joueurs qui veulent plus. C’est une nouvelle génération d’athlètes qui veulent atteindre l’excellence, qui veulent être parmi les meilleurs programmes au pays. Pour ce faire, il faut un programme à longueur d’année.»

Fin difficile avec promesse d’un avenir meilleur

Du côté des Aigles Bleues, (0-12-0), ce fut une fin de semaine difficile avec deux revers (7-1 et 5-0) contre les Sea-Hawks (10-2-0). Il faut dire que la commande était presque impossible devant la meilleure équipe du classement général du circuit en tombée de rideau.

Selon l’entraîneur-chef Mehyar Zekaroui, l’adversaire méritait bien la victoire.

«Le classement de l’équipe terre-neuvienne au premier rang représente bien sa force», résume-t-il.

Comme chez les hommes, on se tourne déjà vers la préparation pour la prochaine saison.

«Le programme hors saison va commencer le 15 novembre. On va commencer le travail pour préparer la prochaine saison et établir des contacts pour le recrutement à venir».

«Il y a un bon bassin de francophones qui s’en vient dans les 2 ou 3 prochaines années. Ce sont des filles que nous suivons depuis plusieurs années. Certaines sont à l’étape finale pour signer avec nous. On veut aussi aller en découvrir dans certains éléments à l’extérieur de la province.»

Environ 14 des filles sur un effectif de 20 devraient revenir avec l’équipe.

«Avec l’ajout de quatre ou cinq bonnes joueuses, c’est certain que l’équipe pourra mieux compétitionner l’année prochaine, mais notre objectif est de recruter entre 8 à 12 filles pour l’année prochaine», avance M. Zekaroui avec optimisme.