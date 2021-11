COP26: des défis écologiques pour le Nouveau-Brunswick

Un Acadien à la COP26

Un Acadien originaire de Bathurst, Robert Godin, participe à la COP26 au Royaume-Uni. Il observe une centaine de pays négocier des engagements pour limiter l’augmentation de la température globale à 1,5°C en 2100, par rapport au climat préindustriel.

«C’est très actif, s’est réjoui le professeur de chimie à l’Université de Colombie-Britannique lors de son arrivée à Glasgow, le 1er novembre. Beaucoup de gens discutent. Là, je vois un convoi de personnes arriver. C’est peut-être parce que c’est le premier jour des conférences, mais je suis content de voir toute cette activité!»

Le trentenaire tient seulement un rôle d’observateur à la 26e conférence des Nations unies sur le climat en Écosse. Le chercheur en conversion de l’énergie solaire en carburants cherchera néanmoins à rencontrer des collaborateurs potentiels.

«Je m’attends à de nouvelles promesses et à un renouvellement du désir politique, espère-t-il en outre à propos des engagements des dirigeants mondiaux. J’ai le sentiment que c’est maintenant ou jamais, mais je suis optimiste de nature.»

Carboneutralité

Les pays représentés à la COP26 doivent réduire beaucoup leurs rejets de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 pour atteindre la carboneutralité en 2050. Ils pourraient ainsi éviter des désastres écologiques trop sévères.

Au total, 143 États sur les 192 signataires de l’Accord de Paris à la COP21 ont déposé une mise à jour de leur engagement volontaire.

Cependant, à supposer qu’ils tiennent parole, la hausse des températures atteindrait quand même 2,7°C à la fin du siècle, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU).

«On va voir quand ce sera le moment de mettre de l’argent sur la table, mais il y a des propos prometteurs», avance tout de même M. Godin à propos de la récente réunion du G20.

Les dirigeants des économies les plus développées, responsables de 80% des émissions de GES, se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Ils ont également réaffirmé l’engagement des pays riches à mobiliser 100 milliards $US par an pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter à la crise climatique.

Énergies fossiles

Les États du G20 ont toutefois évité de promettre un arrêt du financement de nouvelles usines de charbon sur leurs territoires. Leur échéance pour atteindre la carboneutralité demeure également la moitié du siècle, voire 2060 pour certains.

L’édition 2021 du Production Gap Report souligne aussi que les prévisions de production de pétrole, de gaz naturel et de charbon sont très éloignées des objectifs climatiques de l’Accord de Paris.

Les grands pays producteurs prévoient d’exploiter en 2030 environ 110% plus d’énergies fossiles que la quantité cohérente avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C. Le rapport annonce en particulier une hausse de l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada, respectivement de 18% et 17%.

«Je crois que beaucoup de choses montrent que nous sommes capables de mettre en œuvre des changements dramatiques dans de courtes périodes de temps, soutient malgré tout M. Godin. Je pense par exemple à la façon dont nos modes de vie ont changé pendant la pandémie de COVID-19.»

Cibles provinciales

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, félicite en tout cas le premier ministre canadien, Justin Trudeau, d’avoir nommé ministre de l’Environnement l’ancien militant écologiste, Steven Guilbeault, à côté de Jonathan Wilkinson aux Ressources naturelles.

«Pour la première fois depuis 1988, ces deux ministres-clés sont du même côté sur l’enjeu climatique», se réjouit-il.

M. Coon espère donc que le Canada prendra plus d’engagements durant la COP26. Le pays a déjà doublé ses engagements financiers. Il a aussi promis d’être carboneutre d’ici 2050 et de réduire ses émissions de GES de 40% à 45% par rapport à 2005 d’ici 2030.

«C’est toutefois aussi important d’avoir une entente entre les provinces pour distribuer la cible nationale, souligne M. Coon. Est-ce que celle du Nouveau-Brunswick correspond aux nouveaux engagements fédéraux? Je ne sais pas.»

COP26: «beaucoup de blabla»

Le professeur en études de l’environnement à l’Université de Moncton, Jean-Philippe Sapinski est découragé depuis longtemps par les conférences des Nations unies sur le climat (COP).

«Là, c’est la COP de la dernière, dernière chance. Ça fait plusieurs COP de la dernière chance qu’on a, lâche-t-il. On y parle de détails très fins et de technologies miracles qui pourraient nous sauver. C’est beaucoup de blablabla…»

Le sociologue s’intéresse en revanche aux mouvements sociaux pour la justice climatique et la transition juste qui se développent en marge des COP.

«Les gens se rencontrent souvent dans la ville où se tient l’événement et font des manifestations ou de la désobéissance civile pour dire aux politiciens qu’ils n’en font pas assez», décrit-il.

Le professeur observe l’existence de ce type de mouvement gravitant autour des universités du Nouveau-Brunswick.

«Je ne dirais pas qu’il se passe beaucoup de choses, mais il y a eu une manifestation énorme à Moncton en 2019. Les gens sont conscients du problème et veulent faire quelque chose», avance-t-il.

Le regroupement de l’Université de Moncton, Symbiose, organisera d’ailleurs une marche pour le climat le 5 novembre, si les mesures sanitaires le permettent.

M. Sapinski remarque aussi un sondage mené auprès de 2000 Canadiens en 2019, commandé par un professeur de l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, Seth Klein.

Selon l’étude, 75% des sondés de l’Atlantique sont anxieux face à la crise climatique. Ils seraient aussi 89% à soutenir un plan de transition qui comprendrait une augmentation d’impôts des riches et des grandes entreprises.

«Le Nouveau-Brunswick est plutôt à l’arrière-garde de l’action climatique», déplore toutefois M. Sapinski.

Il explique ce constat par la dépendance historique de la province aux énergies fossiles pour sa production d’électricité ainsi que par ses intérêts économiques dans le pétrole et la foresterie. Il pointe aussi l’appartenance politique du premier ministre au parti progressiste-conservateur.

Inaction climatique au Nouveau-Brunswick

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, déplore le manque d’ambition et d’action du gouvernement provincial concernant la lutte contre les changements climatiques. Le principal problème est la présence de Blaine Higgs au poste de premier ministre, selon lui.

«Je crois que M. Higgs ne comprend pas la réalité du climat, qui atteint un point de crise, juge M. Coon. Or, le plus important, c’est d’avoir un premier ministre qui considère cette réalité comme quelque chose de sérieux. Ensuite, on regardera les actions à prendre.»

Le chef du Parti vert estime que l’ancien premier ministre, Brian Gallant, posait le même problème. Son gouvernement libéral a publié un Plan d’action contre les changements climatiques en 2016.

Cependant, la vérificatrice générale de la province, Kim MacPherson, a pointé le manque d’échéances et de stratégies de mise en œuvre pour les mesures listées dans le document.

Celui-ci est-il donc seulement un regroupement de vœux pieux?

«Les principaux engagements du Plan d’action restent encore de simples promesses. Il n’y a pas d’actions sur l’augmentation de l’utilisation de l’énergie renouvelable, sur les transports en commun et sur l’efficacité énergétique des bâtiments», critique M. Coon.

L’ancien directeur du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick souhaite au moins une fermeture de la centrale électrique au charbon de Belledune d’ici 2030. Il veut aussi une électricité provenant à 80% de sources renouvelables (la proportion étant de 33% en 2020 – 2021).

M. Coon pointe par ailleurs l’obsolescence de la cible de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de la province en 2050: 5 mégatonnes (Mt). En effet, le Canada a récemment annoncé qu’il visait la carboneutralité d’ici cette année-là.

Les souhaits de l’écologiste seront-ils exaucés?

Le gouvernement de Blaine Higgs doit réviser le Plan d’action contre les changements climatiques avant le 31 décembre. La législation prévoit en effet un réexamen du document tous les cinq ans. Le ministère de l’Environnement n’a cependant pas révélé à l’Acadie Nouvelle comment il allait procéder.

Débats inexistants

M. Coon indique avoir présenté récemment une motion pour que le comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement fasse des recommandations à ce sujet à l’Assemblée législative. Il assure que les élus membres ont approuvé sa requête.

«Cependant, le gouvernement de M. Higgs préfère que les comités attendent un congé de l’Assemblée avant d’organiser une réunion publique, regrette M. Coon. Ça nous amène jusqu’à janvier ou février alors qu’il faudrait une discussion sur le Plan d’action dès que possible.»

L’écologiste souligne par ailleurs que le comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement, créé en décembre 2019, a seulement travaillé sur les herbicides et la qualité de l’eau jusqu’à présent.

En mars, la députée du Parti vert, Megan Mitton, a déposé une motion afin que ce groupe invite des experts sur les changements climatiques. Les élus membres ont adopté à l’unanimité la proposition. Le président de l’époque, Jake Stewart, a cependant précisé que ses priorités étaient autres.

«Cette motion est tombée à l’eau», raconte M. Coon.

Nouvelle association pour la transition écologique

Une nouvelle association incite les petites et moyennes entreprises (PME) de la province à s’engager dans la lutte contre les changements climatiques: Économie verte Nouveau-Brunswick.

Depuis juillet, l’organisme sans but lucratif propose aux compagnies un accompagnement d’environ 18 mois pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), en échange d’une contribution de 1000 à 5000$.

Économie verte Nouveau-Brunswick analyse trois ans de données pour évaluer les rejets de GES de ses clients, puis définit avec eux un plan d’action et des objectifs.

«On travaille depuis septembre avec six entreprises», indique son coordonnateur, Charles Thibodeau.

L’Acadien indique avoir eu l’idée de ce projet lorsqu’il travaillait dans une autre association, le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick.

«Le sujet qui interpellait nos membres était la raison pour laquelle les PME ne s’investissaient pas plus dans l’action climatique», raconte-t-il.

M. Thibodeau a ensuite découvert Économie verte Canada, qui cherche à ouvrir des centres provinciaux et qui l’a aidé à effectuer une étude de marché au Nouveau-Brunswick.

Il promet à ses prospects une diminution de charges (par économie d’énergie par exemple) et des risques commerciaux (grâce à une diversification des fournisseurs, par exemple) ainsi que de meilleurs résultats en attraction et en rétention de personnel.

L’habitant de Cormier-Village se demande cependant si ces avantages sont suffisants pour inciter les entreprises à lutter contre les changements climatiques.

Il remarque qu’il y a beaucoup d’associations comme la sienne au Québec, mais que les PME de la Belle-Province baissent peu leurs émissions de GES.

«Faut-il encore encourager ou contraindre par la réglementation?», s’interroge M. Thidodeau.

Économie verte Nouveau-Brunswick aura en tout cas de nombreuses années de travail devant elle si toutes les PME du Nouveau-Brunswick s’intéressent à ses services. Son équipe de trois employés peut s’occuper de 15 à 25 clients par an.

Or, les entreprises de 1 à 499 salariés étaient environ 25 000 au Nouveau-Brunswick en 2017.

Le climat du Nouveau-Brunswick change

La température annuelle moyenne du Nouveau-Brunswick a cru de 1,1°C de 1970 à 2020. Les modèles climatiques prévoient qu’elle augmentera encore d’environ 5°C d’ici 2080, selon le rapport d’étape 2020 du plan d’action contre les changements climatiques de la province.

Les Néo-Brunswickois peuvent donc s’attendre à un risque accru de problèmes liés à la chaleur, à de nouveaux parasites et espèces envahissantes ainsi qu’à des dommages causés par des inondations, des vents extrêmes, des sécheresses et des tempêtes de verglas plus fréquents.

La montée des eaux provoquera également de l’érosion côtière et des inondations plus nombreuses sur le littoral.

«Il y a aussi des conséquences positives au réchauffement climatique», souligne néanmoins le professeur à l’Université de Moncton, Guillaume Fortin.

L’expert dans les risques naturels fait valoir l’existence de stratégies d’adaptation qui peuvent donner de nouvelles possibilités, en agriculture par exemple.

«Le réchauffement prolonge la saison de croissance des plantes, indique-t-il. Plusieurs récoltes seront donc possibles, selon les cas. Nous pourrons aussi faire pousser certains cépages qui n’auraient pas survécu au Nouveau-Brunswick auparavant, et des trucs plus exotiques, comme des pêches et des cerises.»

M. Fortin prévoit aussi une réduction des coûts du chauffage et une prolongation de la saison touristique estivale.

«Moins de neige, ça veut dire moins de ski, mais plus de VTT», lance-t-il également.