Hôpitaux ruraux francophones: pas de fermeture d’urgence la nuit pour le moment

Un manque de personnel a poussé le Réseau de santé Horizon à ordonner la fermeture du service d’urgence de l’Hôpital de Sackville tous les jours à compter de 16h pour une période indéterminée, mais ce même sort n’attend pas, pour le moment, les hôpitaux francophones en région rurale gérée par le Réseau de santé Vitalité, assure la Dre France Desrosiers.

La semaine dernière, le Réseau Vitalité a tout de même demandé à la population de limiter les visites durant la nuit à l’Hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph, à Saint-Quentin et à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, dans le comté de Kent, pendant quelques jours en raison d’un manque de personnel.

«Le Réseau ne souhaite pas réduire les heures d’ouverture de ses salles d’urgence, mais bien trouver des solutions de rechange afin d’être en mesure de maintenir ses services de médecine d’urgence. C’est une question d’innovation et d’adaptation dans notre manière d’organiser les services. D’ailleurs, c’est dans cette direction que le Réseau continue de travailler et nous comptons bien engager nos partenaires dans le développement et la mise en œuvre de solutions», dit la Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité, dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle.

Elle rappelle toutefois que la pénurie de main-d’œuvre n’échappe pas aux établissements du Réseau Vitalité.

«Le Réseau de santé Vitalité fait face à une importante pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux domaines, tout comme nos homologues chez Horizon et au travers le pays.»

L’urgence de Sackville, ainsi que celles des hôpitaux de Caraquet, de Grand-Sault, de Sainte-Anne-de-Kent, de Perth-Andover et de Sussex ont été menacées de fermeture de minuit à 8h au début de 2020, mais à la suite d’une grande mobilisation de la population, le gouvernement Higgs a fait volte-face.

Plusieurs ont décrié la situation à Sackville, dont Megan Mitton, députée du Parti vert dans Memramcook-Tantramar, qui a affirmé être «furieuse» que des gouvernements successifs aient permis qu’une situation du genre puisse se produire.

«Le gouvernement doit s’assurer que des travailleurs paramédicaux en soins avancés sont disponibles dans nos communautés et qu’il y a suffisamment d’ambulances sur la route, tout en s’attaquant au problème persistant des délais de déchargement pour ceux qui sont envoyés à Moncton, et en s’attaquant aux obstacles au transport qui vont s’intensifier à mesure que les gens perdront l’accès aux urgences locales le soir ou la nuit. Ils doivent également intensifier leurs efforts de recrutement et de rétention. Les menaces du gouvernement Higgs à l’égard de notre urgence l’an dernier n’ont certainement pas aidé», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.