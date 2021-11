Maisonnette, Saint-Léolin et Grande-Anse: une union qui va de soi

Alors qu’il souhaite réduire le nombre d’entités locales dans la province, le gouvernement provincial salue des initiatives comme celle proposée par six communautés de la Péninsule acadienne qui souhaitent former une nouvelle communauté rurale.

Au début du mois, trois municipalités, soit Maisonnette, Saint-Léolin et Grande-Anse, et trois DSL, soit Anse-Bleue, Dugas et Village-des-Poiriers, ont annoncé qu’ils ont envoyé, d’un commun accord, une demande formelle au ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, pour créer une nouvelle communauté rurale de quelque 2520 personnes avec une assiette fiscale de plus de 116 000 000$.

Ces communautés sont maintenant en attente d’une réponse du ministre Allain, qui doit bientôt déposer son livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale. Celui-ci a répété à maintes reprises que le statu quo n’est pas une option.

«Il est encourageant de voir que cette demande et d’autres demandes de ce type ont été soumises dans le cadre de notre processus de réforme. Elles sont toutes prises en considération au fur et à mesure que les décisions sont prises dans la formulation du livre blanc du gouvernement qui sera le plan de réforme», répond Vicky Lutes, porte-parole au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

D’un commun accord

Si les projets de regroupement ont déjà rencontré de la méfiance dans certaines communautés non incorporées un peu partout dans la province, cela n’a pas forcément été le cas à Anse-Bleue, explique Carl Doiron, président du comité consultatif du DSL.

«Il y a eu plusieurs réunions entre les DSL et les municipalités. J’en ai tenu une à Anse-Bleue au début septembre pour parler de la réforme, de ce qui s’en venait et du fait que le statu quo n’est plus une option. Personne ne veut s’allier nécessairement à une ville existante. Étant des communautés rurales un peu plus à l’écart, avec un mode de vie différent, les gens ne veulent pas être gérés par une ville.»

Les six communautés impliquées dans le projet partagent d’ailleurs déjà plusieurs points en commun, ajoute-t-il. Par exemple, elles font toutes parties de la même unité paroissiale du diocèse de Bathurst, elles comptent des profils économiques, linguistiques et démographiques similaires et tous les enfants, de la maternelle à la 8e année, fréquentent l’école Léandre-LeGresley, à Grande-Anse.

Cet été, Maisonnette, Saint-Léolin et Grande-Anse ont également organisé leurs activités du 15 août ensemble.

«Il y a eu un déjeuner à Saint-Léolin, les activités de l’après-midi ont eu lieu à Grande-Anse et les feux d’artifice ont eu lieu à Maisonnette. Nous sommes déjà des communautés proches, mais avec la réforme, il y a eu des discussions pour mesurer l’intérêt d’un regroupement.»

À la fin 2019 et au début 2020, le projet de parc éolien Chaleur Ventus, proposé à Anse-Bleue, a aussi mobilisé des citoyens de plusieurs communautés avoisinantes. Puisque l’entreprise Naveco Power souhaitait établir son projet dans un DSL – qui, contrairement à des municipalités, compte peu de recours de prises de décisions locales – la décision de la province devait être prise en tenant compte des lois provinciales uniquement.

Carl Doiron tient à mettre les choses au clair. La première intention du regroupement n’est pas de bloquer ce projet définitivement, mais il reconnaît que la communauté aurait davantage de pouvoir sur les décisions qui touchent le territoire.

«Le regroupement est vraiment en réaction à la réforme qui s’en vient et au fait que le statu quo n’est pas possible. Si on ne s’organise pas, on va se faire organiser. Mais quand même, en étant incorporé, il y a un plan d’aménagement qui s’applique, donc une entreprise ne pourra plus juste implanter un projet sans que la population ait son mot à dire.»