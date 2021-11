Victoire du syndicat: les travailleurs essentiels mis en congé sans solde reprennent le travail

La Commission du travail et de l’emploi tranche en faveur du Syndicat canadien de la fonction publique qui contestait la décision du gouvernement d’imposer un congé sans solde aux assistants en éducation.

Vendredi, la province décrétait la fermeture de toutes les écoles et le passage à l’enseignement virtuel suite au déclenchement de la grève par la SCFP qui représente plusieurs travailleurs scolaires, notamment des assistants en éducation, des chauffeurs d’autobus et des concierges. Deux jours plus tard, le gouvernement ordonnait un lock-out pour 3000 travailleurs du secteur de l’éducation. Dans le même temps, les assistants en éducation qui avaient été désignés essentiels (environ 46% des effectifs) ont été renvoyés à la maison, sans salaire.

«Puisqu’il n’y a pas de travail disponible et que vous n’êtes pas tenu de travailler pendant cette période, sous l’avis du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, vous êtes placé en congé sans solde à compter d’aujourd’hui et jusqu’à la réouverture de votre lieu de travail», pouvait-on lire dans une lettre envoyée à ces travailleurs par les districts scolaires.

Dès lundi, le SCFP a déposé une plainte auprès de la Commission du travail et de l’emploi .

En soirée, ce tribunal indépendant a statué en faveur de l’organisation syndicale. En refusant aux travailleurs désignés de travailler et de les payer, le gouvernement provincial a violé l’article 76(4) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, tranche la Commission.

Le jugement inclut une ordonnance de cesser et s’abstenir adressée au gouvernement provincial.

«C’est génial, c’est un élan supplémentaire pour nos membres, ils sont ravis que nous ayons poussé et gagné», se félicite Theresa McAllister, la présidente de la section locale 2745 du SCFP.

Selon le syndicat, les quelque 1700 assistants en éducation désignés pourront reprendre le travail dès mardi.

«Si vous êtes un ou une employée dans un poste désigné, veuillez retourner au travail demain à vos heures régulières. Si vous rencontrez des problèmes à votre arrivée au travail ou si votre direction ou votre personne responsable vous renvoie à la maison, veuillez documenter votre expérience et communiquer avec votre vice-présidente régionale», peut-on lire dans une note adressée aux membres.

Cependant, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, appelle ces travailleurs à ne pas se rendre à l’école qu’il n’y a pas de concierges sur place pour procéder au nettoyage habituel et pour effectuer les mesures de nettoyage liées à la COVID-19.

Si les assistants en éducation désignés essentiels seront bel et bien payés, reste à déterminer s’ils pourront intervenir virtuellement auprès des élèves. Selon M. Cardy, le ministère étudie actuellement la question.

«Nous devons nous assurer que nous devons être en mesure de les intégrer pour aider à soutenir l’apprentissage à domicile, si cela s’avère possible», déclare-t-il.