De nouvelles protections pour les locataires, mais pas de contrôle des loyers

Un projet de loi présenté mardi prévoit la limitation des augmentations de loyer à une fois par année et interdit les augmentations de loyer au cours de la première année de location. Les défenseurs des locataires restent toutefois sur leur faim.

Le texte déposé en première lecture empêche les propriétaires d’imposer plusieurs hausses de loyer par an ou de modifier le montant demandé au cours des douze premiers mois.

D’autres amendements augmenteraient le délai de préavis des augmentations de loyer, le faisant passer de trois à six mois dans le cas d’une location à l’année, au mois ou à la semaine, afin de donner plus de temps aux locataires pour s’adapter.

De plus, la loi amendée donnerait 30 jours aux locataires pour déposer une demande d’examen d’une augmentation de loyer au Tribunal sur la location de locaux d’habitation, au lieu de 15 jours comme c’est le cas actuellement. Si la loi est adoptée, le tribunal pourra examiner toutes les augmentations de loyer, et pas seulement celles visant les locations de cinq ans et plus.

«En vertu de cette loi, le Tribunal sur la location de locaux d’habitation aurait le pouvoir d’examiner les augmentations de loyer pour la plupart des locations et de rejeter celles jugées déraisonnables», déclare la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson.

Cela dit, le projet de loi ne définit pas ce que serait une hausse «déraisonnable» et aucun plafonnement n’est prévu.

Les mesures proposées sont insuffisantes, estime Jael Duarte, de la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick. «Nous attendions plus», déplore-t-elle. «Il manque de nombreux éléments, il ne s’agit pas d’un contrôle adéquat des loyers et il n’y a pas de protections contre les expulsions, pour n’en citer que quelques-unes.»

L’avocate de Fredericton vient d’être nommée par la coalition au poste de défenseure des locataires. Elle entend bien continuer de militer en faveur de réformes additionnelles. Sans plafond imposé par la loi, le tribunal a les mains liées, croit Mme Duarte.

«Ce projet de loi normalise une situation qui accroît les inégalités et touche les gens les plus vulnérables, les mères monoparentales, les plus jeunes, les immigrants, ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter une maison.»

Jael Duarte a été nommée défenseure des locataires par la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick. – Gracieuseté Le chef du Parti vert, David Coon, juge le projet de loi «extrêmement décevant», constatant l’absence d’un mécanisme empêchant à coup sûr les hausses extrêmes. – Archives

Le chef du Parti vert, David Coon, juge le projet de loi «extrêmement décevant», constatant l’absence d’un mécanisme empêchant à coup sûr les hausses extrêmes. «Les locataires restent les moins protégés au pays», déclare-t-il.

La Nouvelle-Écosse, elle, est allée bien plus loin en limitant les hausses de loyers à 2% par an jusqu’à la fin de l’année 2023. En Ontario, les propriétaires ne pourront augmenter le loyer que d’un maximum de 1,2% en 2022 à moins d’obtenir l’approbation de la Commission de la location immobilière.

Plusieurs exemples de hausses de loyer démesurées ont fait les manchettes au cours des derniers mois dans la province. De mai 2020 à mai 2021, les loyers du Nouveau-Brunswick ont augmenté de 10,9%, soit la plus forte augmentation du pays.

Le gouvernement provincial refuse toutefois de parler d’une crise du logement.

Plus tôt cette année, une équipe interministérielle avait mené un examen de la situation du logement locatif. Toutes les recommandations ont été retenues par le gouvernement.

En mêlée de presse, le premier ministre Blaine Higgs a indiqué que ces mesures visent à «trouver un équilibre». «Chaque fois que l’on essaie de contrôler le marché, ça ne fonctionne pas bien», avance-t-il.

Le chef du gouvernement n’écarte pas d’éliminer la taxation des biens immobiliers non occupés par leur propriétaire comme les résidences secondaires et les immeubles d’appartements, une promesse de campagne mise sur la glace lors du dépôt du dernier budget.