Enseignement virtuel: six élèves sur dix ne se sont pas connectés dans le Nord-Est

Alors que les écoles du Nouveau-Brunswick demeurent fermées pour une quatrième journée consécutive, les conseils d’éducation des trois districts francophones réclament la reprise immédiate des négociations. Le message est clair: l’enseignement virtuel, boycotté par de nombreuses familles, ne peut plus durer.

Dans deux lettres – l’une adressée au premier ministre Blaine Higgs, l’autre destinée au Syndicat canadien de la fonction publique – les trois CED francophones appellent à une résolution du conflit de travail «dans les plus brefs délais».

Ils y expriment leurs vives préoccupations quant aux impacts sur la santé mentale et sur les apprentissages du lock-out de 3000 travailleurs scolaires, de la fermeture des établissements scolaires et du passage en enseignement à distance.

«Le système d’éducation étant déjà très affaibli par le besoin continu de pallier les divers défis qu’engendre la gestion de la pandémie, la déstabilisation qu’ajoute la situation actuelle risque encore une fois d’affecter négativement le cheminement des élèves du Nouveau-Brunswick. Les Conseils d’éducation éprouvent de nombreuses réserves quant à l’utilisation du mode d’apprentissage virtuel qui risque de venir une nouvelle fois, provoquer un retard supplémentaire dans les apprentissages de nos élèves», peut-on lire dans ces lettres envoyées mercredi matin.

Les conseils d’éducation appellent les deux parties à revenir à la table de négociations pour trouver un terrain d’entente et permettre un retour au travail le plus rapidement possible, insistant sur «l’importance de la cohésion sociale en ces temps incertains».

«À l’aube d’une pénurie de main-d’œuvre, les circonstances actuelles viennent miner négativement les relations de confiance entre les employés et les employeurs, un fardeau additionnel qui ne vient pas simplifier la rétention et le recrutement des employés. La durée de cette situation pourrait avoir comme effet la détérioration des relations entre les employés et les employeurs, et ce, au détriment encore une fois de nos élèves et de notre personnel enseignant. Sachant également que l’obligation de la double vaccination, prévue le 19 novembre, privera fort probablement les districts de nombreuses ressources dans les prochaines semaines, cette autre crise aura surement des effets sur le fonctionnement normal de nos écoles.»

Des milliers d’enfants privés d’éducation

Au cours des derniers jours, une foule de parents ont exprimé leur mécontentement, annonçant qu’ils refuseraient l’école à domicile, faute de pouvoir accompagner leurs enfants ou par solidarité avec les syndiqués.

Le boycottage est bel et bien massif: la majorité des 8725 élèves du District scolaire francophone Nord-Est (DSFNO) n’ont pas suivi l’enseignement à distance en ce début de semaine.

«Nous estimons une moyenne de participation d’environ 40% durant la journée du lundi 2 novembre et de 42% le mardi», indique Ian-Guillaume DesRoches, coordonnateur des relations stratégiques au DSFNE.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest révèle quant à lui qu’environ 30% des élèves étaient absents lors des trois premières journées en mode virtuel.

«Ça en dit long», commente Ghislaine Foulem, présidente du CED du DSFNE. «Ça veut dire que les parents ne veulent pas de l’enseignement virtuel. Ils ne veulent pas avoir la responsabilité de remplacer l’école. Ils doivent travailler pour assurer des rentrées d’argent pour leur famille!»

Le District scolaire francophone Sud ne dispose pas encore de données officielles, selon la la directrice des relations stratégiques, Ghislaine Arsenault.

«Selon nos observations, la participation varie d’un niveau scolaire à l’autre et d’une région à l’autre, et ce, entre 50% et 95%», précise-t-elle.

«Les élèves en garderies ne peuvent pas nécessairement se brancher, le jour, pendant qu’ils sont à la garderie, mais les enseignants sont en contact avec les parents afin de trouver des solutions de rechange pour assurer la continuité des apprentissages.»

«Il faudra des années pour réparer les dégâts»

S’il se dit «sensible à la cause des grévistes», Michel Côté, président du CED du District scolaire francophone Sud, estime que les élèves et leurs familles sont «pris en otage» par le conflit de travail.

«Beaucoup de parents sont en colère et on sympathise avec eux», mentionne-t-il. «Il faut que les deux parties puissent s’entendre. On trouve ça déplorable que ce soient nos élèves qui paient pour ça.»

Le temps d’apprentissage perdu et les effets sur le bien-être des enfants laisseront des marques, prévient M. Côté. «Il faudra des années pour réparer les dégâts, chaque jour d’école perdu est un jour de trop.»

De son côté Ghislaine Foulem, souligne que le système d’éducation ne peut pas fonctionner en l’absence du tiers des employés. «Cela fait 18 mois que nos jeunes n’ont pas eu droit au fonctionnement normal de l’école et on ajoute une autre crise», peste-t-elle.

«Les enfants ont besoin de socialiser, de participer aux activités culturelles et sportives. C’est inacceptable, on ne peut pas imposer ces conditions-là aux élèves.»

«Ça me fait de la peine pour ces enfants, ce sont eux qui paient la note», renchérit la présidente du CED du DSFNO, Francine Cyr.

Elle aussi dit comprendre le choix des familles de refuser l’enseignement à distance.

«C’est inquiétant, les élèves en difficulté vont prendre du retard. Les enseignants auront de la difficulté à les aider à rattraper le reste du groupe», s’alarme-t-elle. «Les enfants n’auront pas la chance de côtoyer leurs amis, j’ai peur qu’ils se désintéressent de l’école.»

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick condamne tout autant la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de passer à l’apprentissage en ligne.

«Nous sommes conscients que c’est nécessaire dans certains cas, comme la COVID nous l’a apprise, mais nous ne sommes pas d’accord qu’un tel moyen soit utilisé en temps de grève, fait valoir son président, Simon Thériault. Ces personnes qui sont sur les lignes de piquetage présentement sont nécessaires à notre apprentissage. Il serait impossible d’offrir une éducation de qualité sans leur contribution, alors pourquoi devrions-nous accepter leur absence lors de notre apprentissage en ligne?»

Pour M. Thériault, les élèves sont pris entre les deux parties au détriment de leurs expériences scolaires: «Est-ce que le gouvernement utilise les jeunes comme briseurs de grève? La question a le mérite d’être posée. Mais une chose est certaine, ce conflit ne se règlera pas si le gouvernement ne négocie pas pour de vrai avec le SCFP.»