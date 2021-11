Habitat pour l’humanité construira une nouvelle maison à Edmundston

L’organisme Habitat pour l’humanité et le campus d’Edmundston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick feront de nouveau équipe pour la construction d’une nouvelle résidence dans le Nord-Ouest.

Il s’agira de la sixième maison à être construite par l’entremise de ce partenariat. Une fois de plus, elle servira à loger une famille à faible revenu de la région.

Selon le président du comité responsable, Éloi Duguay, le projet a été mis sur pause l’année dernière, mais il est prêt à faire un retour dès cet automne.

«Tout de suite, on se concentre sur le choix d’un terrain, faire son acquisition, le préparer et avoir des plans de prêts pour la construction des fondations en avril ou mai. Le tout, pour pouvoir compléter avec le début des classes à l’automne 2022», a expliqué M. Duguay.

Notons que cette année, un comité régional d’Habitat pour l’humanité a été créé au Nord-Ouest. Il est composé de gens de la communauté et du CCNB-Edmundston.

M. Duguay reconnaît que ce partenariat est profitable pour bien des gens.

«C’est profitable pour les gens qui reçoivent une maison à un prix très abordable. C’est aussi très profitable pour les étudiants, qui pourront participer à ce projet au lieu de travailler dans les ateliers, où l’on ne voit pas vraiment la vie réelle de la construction. »

L’enseignant du programme Charpenterie au CCNB-Edmundston, François Rouleau abonde dans le même sens.

«Pour les étudiantes, les étudiants et le personnel enseignant qui participeront au projet, cette initiative est une occasion en or de travailler sur un projet concret tout en contribuant au développement de la communauté», a affirmé M. Rouleau.

Ce sera leur troisième projet des étudiants en charpenterie après le belvédère pour Sentiers Madawaska Trails et le bâtiment qui sera utilisé par l’équipe de ski de compétition du Centre plein air Mont Farlagne et le Club vélo Edmundston Racing.

Le volet communautaire est évidemment mis à profit, a indiqué M. Duguay, surtout qu’un projet de la sorte peut nécessiter un investissement de plus de 150 000$ en matériaux.

«La collaboration se fait beaucoup avec les entrepreneurs de la région qui fournissent des matériaux. On fait des collectes de fonds et les contracteurs vont venir sur les chantiers. On a donc des travailleurs plus expérimentés ce qui aide aussi les étudiants.»

Dans le cas de la famille choisie, le processus d’Habitat pour l’humanité est relativement simple. Éloi Duguay a expliqué que l’hypothèque est calculée en fonction d’un pourcentage du salaire annuel du ménage et non en fonction de la valeur de la résidence.

De plus, les gens sélectionnés devront aussi faire 500 heures de bénévolat qu’ils peuvent écouler en travaillant sur le projet de construction de leur future demeure ou ailleurs dans la communauté.

«Ça vient aider les familles à revenus moyens. On aime aussi avoir des familles avec des enfants et qui sont prêtes à devenir propriétaires.»

Le terrain qui accueillera cette résidence se trouve à Edmundston.

«Cette année, ce sera dans l’un des quartiers d’Edmundston, mais on regarde à divers endroits au Nord-Ouest », a mentionné Éloi Duguay.

Selon M. Duguay, la maison sera adaptée aux besoins de la famille choisie.

«On a plusieurs modèles et chaque maison est construite selon les normes actuelles. C’est certain que l’on construit des résidences éconergétiques afin d’aider les familles de ce côté.»

Dans cette optique, la famille devrait être sélectionnée avant que le projet ne se mette en branle.

«C’est que l’on va essayer de faire au cours des prochaines semaines. Il y aura des critères de sélection qui seront envoyés sous peu. On va demander aux gens, très bientôt, s’ils sont intéressés d’avoir de l’information. On devrait tenir des sessions d’information pour les gens intéressés. On aime savoir pour quelle famille on travaille », a ajouté le président du comité d’Habitat pour l’humanité du Nord-Ouest.