Kevin Arseneau s’inquiète de l’inaction écologique du N.-B.

«Si s’attaquer à l’urgence climatique n’est pas urgent, je ne vois pas ce qui le serait», a réagi le député du Parti vert du Nouveau-Brunswick, Kevin Arseneau, qui venait d’apprendre l’absence du gouvernement provincial à la conférence des Nations unies sur le climat, la COP26.

Le ministre de l’Environnement du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman, a affirmé qu’il voulait faire partie d’une délégation au forum qui se tient au Royaume-Uni jusqu’au 12 novembre.

L’élu de Hampton a toutefois expliqué ne pas y être allé à cause des mesures coupe-circuit liées à la COVID-19. Il a en revanche indiqué que son équipe s’informe à distance des décisions prises par le Canada et les autres participants.

«Le message que j’ai reçu aujourd’hui, c’est que la COP26 n’est pas essentielle», a répliqué en mêlée de presse, M. Arseneau, pointant l’autorisation de sortir d’une zone touchée par les mesures coupe-circuit si nécessaire.

Devant l’Assemblée législative, le député de Kent-Nord a aussi souligné l’incapacité de M. Crossman à énoncer ses priorités dans la lutte contre les changements climatiques. Puis, il s’est interrogé sur la croyance du premier ministre, Blaine Higgs, dans la réalité des changements climatiques.

«C’est la plus grosse crise à laquelle l’humanité doit faire face et on l’ignore, tout simplement. C’est extrêmement inquiétant», a déploré M. Arseneau auprès des journalistes.

M. Higgs a toutefois fait valoir son soutien au projet de Boucle Atlantique, ce vaste chantier qui permettrait à l’Est canadien de s’alimenter en énergie grâce aux surplus hydroélectriques du Québec et du Labrador.

Le premier ministre a aussi vanté l’élaboration des petits réacteurs nucléaires modulaires au Nouveau-Brunswick. Il a jugé que cette technologie produirait une énergie propre et qu’elle donnerait un meilleur avenir à la province.

«Nous devons trouver un équilibre entre ce que nous dépensons et la création d’un futur économique», a-t-il clamé.

M. Crossman a par ailleurs estimé que le Plan d’action de son gouvernement contre les changements climatiques était agressif, malgré l’absence d’échéances et de stratégie de mise en œuvre pour ses mesures.

Le ministre a aussi annoncé une révision du document pour la fin de l’année 2022, bien que la Loi oblige son gouvernement à le réexaminer avant la fin de l’année 2021.

L’élu a précisé que son équipe remanierait le plan après des discussions au Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement et après une consultation publique.

«De nouvelles choses vont arriver l’an prochain également, au printemps», a-t-il ajouté sans entrer dans les détails.

Les libéraux ne s’étonnent pas

La porte-parole en matière d’Environnement du Parti libéral provincial, Francine Landry, estime que l’absence de représentants du Nouveau-Brunswick à la COP26 n’est pas étonnante.

«Le gouvernement n’a jamais été fort en matière de défense de l’environnement», assène-t-elle.

L’élue de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston rappelle que Blaine Higgs s’est positionné contre l’imposition d’un prix sur le carbone. Elle estime aussi qu’il n’a pas pris de mesures en faveur de la transition vers des sources d’énergie propres.

Elle doute enfin qu’il ait utilisé les revenus générés par la taxe sur le carbone pour la lutte contre les changements climatiques.

«Il est triste de constater que le premier ministre Higgs ne veut pas que le Nouveau-Brunswick joue un rôle de leader dans la lutte contre les changements climatiques», exprime Mme Landry.