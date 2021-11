L’ancien président de la SANB, Robert Melanson, est décédé

L’ancien président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et libraire pendant plus d’un quart de siècle, Robert Melanson, est décédé, mercredi soir, des suites d’un cancer, à l’âge de 61 ans. Son plus grand legs aura été celui d’avoir contribué à l’essor de la littératie dans toute la francophonie de l’Atlantique, estime son ami de longue date, l’éditeur et auteur Serge Patrice Thibodeau.

«Robert s’était donné une mission et ça faisait partie aussi de son engagement politique et social pour l’Acadie que les élèves francophones des quatre provinces atlantiques ne manquent pas de livres en français. Son plus grand legs c’est qu’il a fait lire des milliers d’élèves», a déclaré Serge Patrice Thibodeau qui a fait sa connaissance en 1977 pendant ses études à Edmundston.

Robert Melanson a joué un rôle majeur dans la mise sur pied des salons du livre au Nouveau-Brunswick, dont celui de Dieppe.

Natif de Rogersville, il a étudié au Département d’art dramatique de l’Université de Moncton ainsi qu’à l’École nationale de théâtre du Canada où il est devenu le premier Acadien à être accepté en interprétation.

Outre son travail dans le milieu théâtral, il a été copropriétaire de la Librairie La Grande Ourse à Moncton pendant plus de 25 ans, où il était responsable de la vente et de la promotion du livre francophone dans les quatre provinces atlantiques.

Il a été engagé bénévolement dans de nombreuses organisations culturelles telles que le Festival Frye, les Éditions Perce-Neige, le FICFA, le Festival Inspire et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Patriote acadien de longue date et ancien candidat au Parti acadien, il a été président de la SANB de 2018 à 2020.

Sa grande amie Louise Blanchard, qui était à ses côtés au moment de son décès, estime qu’il était un excellent comédien, généreux, un créateur aux multiples talents, un épicurien et un lecteur passionné doté d’une immense culture historique. Chaque année, il créait des costumes pour le Tintamarre à Caraquet.

Même si sa carrière s’est déroulée davantage dans le milieu du livre, il a joué au théâtre et dans quelques films, dont Le Violon d’Arthur de Jean-Pierre Gariépy en 1991. Récemment, il a joué dans une mise en lecture publique de la pièce La Duchesse de Langeais de Michel Tremblay, dirigée par Phillip André Collette et produite par le Théâtre populaire d’Acadie