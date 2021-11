L’itinérance, un phénomène qui gagne en importance dans le Nord-Ouest

L’itinérance, sous toutes ses formes, est de plus en plus présente dans le Nord-Ouest selon des intervenants oeuvrant auprès des moins bien nantis de la région.

Selon Yves Sévigny, directeur de l’Atelier R.A.D.O. à Edmundston, la pandémie a accentué ce phénomène. Au cours des deux dernières années, il mentionne avoir remarqué une augmentation de cas de gens en situation d’itinérance au sein de sa clientèle.

«Quand les gens doivent choisir entre se nourrir ou payer des factures, ça fait en sorte que l’on voit des choses que l’on ne voyait pas avant à Edmundston», a-t-il indiqué.

«Cet été, ce que l’on a vu apparaître, ce sont de vrais itinérants au sens propre du terme. Du monde qui n’a aucun toit. Ils dorment dans le bois, sous un porche, dans un cabanon ouvert, dans une maison abandonnée. On en a vu quelques-uns dans notre clientèle.»

Mélinda Michaud, qui est en poste depuis plus de quatre ans à la Banque alimentaire régionale de Grand-Sault, dit elle aussi voir de plus en plus de gens en situation d’itinérance.

«Je dois avoir vu au moins quatre sans-abris, juste cet été. Ce n’est pas quelque chose que je voyais avant. Peut-être un par an, mais pas plus que ça.»

«Il y a une partie des gens qui viennent de l’extérieur pour s’établir dans le coin, mais ils ne viennent pas tous de loin. Une personne qui a été aperçue en train de dormir dans le bois derrière une maison venait de Saint-Quentin. Des gens lui ont offert une chambre dans leur maison pour un certain temps et ils l’ont aussi apporté à la banque alimentaire. On lui a donné la possibilité d’avoir de l’aide», a raconté Mme Michaud.

De son côté, l’inspecteur Steve Robinson, de la Force policière d’Edmundston, dit ne pas avoir remarqué une augmentation des interventions auprès de sans-abris, même s’il a confirmé que le phénomène existe dans la région.

«Je dirais que l’on a une dizaine d’appels par année. Souvent, ce sont les mêmes personnes. On a aussi des voyageurs qui arrivent ici et qui restent un certain temps. Il y en a aussi de la région qui sont à la rue pour quelconque raison», a indiqué M. Robinson.

«On en a trouvé dans le stationnement municipal au centre-ville, dans les parcs. D’autres essaient d’entrer dans des bâtiments plus abandonnés ou vont dans des endroits isolés», a-t-il ajouté.

Pour Céline Ouellette, coordonnatrice du Réseau d’intégration communautaire du Nord-Ouest (RICNO), ce que les gens voient n’est que la pointe de l’iceberg.

Elle estime que l’itinérance se manifeste de façon moins visible dans les régions rurales comme le Nord-Ouest.

«C’est un sérieux problème dans notre coin. Par ici, on a beaucoup d’itinérance, mais on ne le voit pas. Ce n’est pas comme dans les grosses villes où on va les voir se promener dans la rue», a affirmé Mme Ouellette.

«On n’a pas ça ici. Je dirais que l’on a beaucoup de jeunes qui n’ont pas de place à habiter et ils font du “couch surfing”. Ils vont passer une semaine chez un ami et une autre semaine, chez un autre. C’est une grosse problématique par ici.»

Bien qu’il n’y ait aucune statistique disponible pour la région, le responsable des relations avec les médias au ministère du Développement social, Robert Duguay, reconnaît qu’il existe des cas d’itinérance dans le Nord-Ouest sous diverses formes.

«C’est tellement complexe et vaste. C’est certain qu’il y a du travail social qui se fait pour répondre aux besoins des gens, mais ça varie. On adapte selon les régions», a répondu M. Duguay.

«Dans la région d’Edmundston et du Nord-Ouest, on n’a pas de statistiques comme telles, mais souvent on les rejoint par les organismes communautaires avec lesquels ces gens en situation d’itinérance vont faire affaire», a-t-il poursuivi.

Un effet du manque de logement

L’un des problèmes soulevés par les intervenants du milieu est le manque de logements, que ce soit des logements abordables ou des refuges pour sans-abris.

«Il manque des refuges quand ce genre de situation arrive. On n’a pas d’aide plus qu’il faut pour aider les sans-abris, alors on est dans l’obligation de les envoyer dans un emplacement où l’on sait qu’ils vont avoir de l’aide», a mentionné Melinda Michaud.

Dans la plupart des cas, ces gens sont envoyés au refuge le plus près qui se trouve à Fredericton.

Céline Ouellette croit que la pandémie a eu pour effet d’accentuer le problème du manque de logements abordables dans la région.

«Je travaille avec des familles qui ont encore de la difficulté à trouver un logement abordable. On a même des gens de la région qui se rendent dans des plus grands centres comme Moncton et qui sont hébergés dans des refuges pour sans-abris. On a aussi des logements qui sont abordables, mais les bâtisses qui les abritent ne sont pas toutes en bon état.»

Pour sa part, Robert Duguay confirme qu’un projet est à l’étude afin d’établir des logements de transition qui pourraient permettre aux personnes en état d’itinérance de trouver un toit le temps de pouvoir reprendre leur vie en main.

M. Duguay a toutefois indiqué que l’initiative n’est qu’à l’étape d’évaluation.

«Ce n’est pas un projet spécifique en développement, mais c’est une évaluation pour déterminer les possibilités d’aller vers cette avenue-là avec les partenaires. On l’étudie comme une option possible et si ça peut aider à répondre aux besoins dans la région du Nord-Ouest.»

De son côté, la coordonnatrice du RICNO a dit souhaiter que le gouvernement fasse plus d’efforts afin d’offrir des logements plus abordables ou changer les critères d’admissibilités de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick (NB Housing).

«Le coût de la vie a augmenté, l’essence a augmenté, la nourriture a augmenté, mais on ne prend pas souvent ça en considération», a affirmé Céline Ouellette.

Un Madawaskayen vient en aide à une personne sans logis en l’hébergeant dans son cabanon

S’il y a une personne qui a compris que le phénomène de l’itinérance existe au Nord-Ouest, c’est bien Pierre Thibault.

Pendant plusieurs mois, il a fait preuve d’une grande générosité alors qu’il a accueilli une personne sans logement chez lui.

Tout en voulant demeurer humble par rapport à cette situation qu’il a vécue dernièrement, M. Thibault dit qu’il a toujours eu ce réflexe d’aider les gens dans le besoin.

«Mes parents étaient comme ça, alors je le suis un peu moi aussi. D’accueillir quelqu’un dans le besoin, c’est dans ma ligne de pensée. Le confort du prochain est plus important que le mien», a-t-il partagé.

Ne pouvant pas l’accueillir dans sa maison, en raison du manque d’espace, – il a déjà des locataires dans sa résidence – Pierre Thibault a aménagé une chambre dans son cabanon afin d’éviter que la personne en question se retrouve potentiellement à la rue.

«C’était l’ami d’une personne qui a déjà habité chez moi. Il a pensé à moi alors qu’il n’avait plus de place où rester.»

Cette alternative, qui ne devait être que pour une ou deux semaines, s’est finalement transformée en un hébergement d’environ quatre mois.

«Dans le fond, qu’il parte plus tôt ou plus tard, ça ne me dérangeait pas trop si ça faisait son affaire. C’était un peu gênant de l’avoir dans mon cabanon, car j’aurais aimé lui offrir quelque chose de mieux, mais lui était bien là-dedans», a ajouté M. Thibault.

Pierre Thibault dit avoir retenu bien des choses de cette expérience. Il croit, comme bien des gens de la région, qu’il s’agit d’un problème grandissant et qu’il se manifeste de plusieurs façons.

«Chaque itinérant a une histoire presque complètement différente de l’autre (…) Mais, dans tous les cas, tout le monde a besoin de quelqu’un autour de lui. On a tous besoin d’aide ou de soutien un moment donné.»

Il avoue aussi avoir eu quelques doutes par rapport à l’aide qu’il a apportée au jeune homme qu’il a hébergé.

«Je me suis posé la question: est-ce que je lui fais vraiment du bien en ne lui donnant pas de date de départ? J’ai eu quelques échanges avec lui qui, je pense, ont aidé à le remettre à sa place. Le tout dans le respect.»

Avec son histoire, Pierre Thibault dit vouloir sensibiliser la population à ce phénomène. Il a même partagé un message sur sa page Facebook, il y a environ deux semaines, pour en parler.

«Je ne l’ai pas fait pour avoir une tape sur l’épaule, mais pour partager certaines choses. Le but de cette vitrine-là, c’était pour dire que ça existe chez nous, alors soyons ouverts et attentifs.»

«Le comportement humain est très complexe, alors on doit avoir un rôle communautaire d’entraide. On peut faire un parallèle avec le mouvement des Anges bienveillants. Ce n’était pas pour sauver le monde, mais on connait tous des gens qui ont besoin d’aide et on espère que quand ce sera à notre tour, il y aura du monde pour nous aider.»

Comme bien des gens du milieu, l’homme d’Edmundston a insisté sur le fait qu’il n’existe pas assez de logements abordables pour héberger certaines personnes de la région, mais aussi des nouveaux arrivants.

«S’il avait eu un logement adapté à ses besoins quand il est arrivé dans la région, peut-être qu’il n’aurait pas vécu tout ça. Mais il n’y en avait juste pas.»