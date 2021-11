Maires et représentants de DSL voteront sur un projet de transport en commun dans la PA

Les maires et représentants de DSL de la Péninsule acadienne se prononceront jeudi soir sur la mise en place éventuelle d’un service de transport collectif dans la région.

Un vote sera tenu à l’occasion d’une réunion extraordinaire de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, car c’est cet organisme qui serait chargé de sa gestion si le projet est accepté par les membres du conseil d’administration, composé de maires et de représentants de DSL.

Son fonctionnement exact n’a pas encore été précisé, mais il s’agira vraisemblablement d’une plateforme intégrant différents modes de transport collectif.

Depuis quelques semaines, plusieurs municipalités de la Péninsule acadienne ont déjà signalé leur intention, par le biais d’un vote des conseils municipaux, d’appuyer l’initiative, lancée par un groupe mené par Yves Bourgeois, économiste et doyen des études à l’Université de Moncton, campus de Shippagan et formé d’intervenants provenant de différents milieux, dont l’éducation, la santé et l’inclusion sociale.

La Municipalité régionale de Tracadie a notamment annoncé sa volonté d’embarquer dans le projet il y a quelques semaines. La participation de Tracadie est importante, car la municipalité englobe le tiers de la population de la Péninsule acadienne et donc elle contribue la plus grande part du budget de 150 000$ consacré au transport collectif de la CSRPA pour une partie de l’an 2022. Par la suite, la cotisation de la CSRPA s’élèvera à 300 000$ par année. Le projet doit aussi bénéficier du soutien de la province et du gouvernement fédéral.

«Ça pourrait permettre aux gens qui ont deux voitures d’en avoir une ou à quelqu’un qui n’en pas d’avoir un moyen de transport. Il doit aussi y avoir du transport vers les hôpitaux de Bathurst et de Miramichi», a dit le maire de Tracadie, Denis Losier.

Shippagan a aussi appuyé le projet lundi soir lors d’une réunion du conseil municipal. «Le conseil estime qu’un service de transport en commun serait bénéfique pour les citoyens et les étudiants de nos institutions postsecondaires. Nous sommes d’avis qu’un tel service facilitera la mobilité des résidents dans la Péninsule acadienne pour avoir accès aux soins de santé et il permettrait aux personnes d’élargir leur horizon d’employabilité alors que l’obstacle d’un moyen de transport ne serait plus un frein. De plus, dans un contexte d’attractivité de nouvelles personnes et de rétention de nos jeunes, cela constitue un des moyens pour permettre une installation plus facile en région rurale», explique Kassim Doumbia, maire de Shippagan.

Selon Yves Bourgeois, si la CSRPA donne son aval à un service de transport collectif jeudi soir, le comité responsable du projet pourra rapidement passer à la prochaine étape, qui comprend une demande de financement auprès du gouvernement fédéral qui a un nouveau programme d’infrastructure pour soutenir le transport en milieu rural.