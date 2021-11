Un élu non vacciné peut-il être exclu d’un conseil municipal?

À l’instar de plusieurs autres municipalités, la Ville de Campbellton prévoit rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour tout son personnel, incluant les membres du conseil. Mais que faire quand un conseiller refuse la vaccination?

Le conseil prévoit adopter sa politique jeudi. Les employés qui ne sont pas encore doublement vaccinés bénéficieront d’une période de grâce pour le faire puisque l’entrée en vigueur de la mesure n’est prévue que le 15 décembre. Ils auront donc plus ou moins un mois et demi pour obtenir les deux doses nécessaires. Ceux qui ne le feront pas feront face à des sanctions disciplinaires.

Jusqu’ici, le taux de vaccination n’est pas un problème au sein de la force de travail Campbellton. De la cinquantaine d’employés de la Ville, seulement un ne satisferait pas les critères du nouvel arrêté.

Cela dit, la politique prévoit que le conseil exigera également que ses membres – les conseillers – soient doublement vaccinés. À l’heure actuelle, un conseiller ne l’est toujours pas… et ne prévoit pas le faire dans l’immédiat.

Au Nouveau-Brunswick, plusieurs municipalités ont opté pour des mesures similaires. Les employés qui ne s’y conforment pas sont généralement renvoyés à la maison sans solde. Récemment, Dalhousie a opté pour l’imposition de la vaccination obligatoire. À la différence de Campbellton toutefois, tout le conseil y est entièrement et doublement vacciné. Sans dire que le cas de la cité restigouchoise est un précédent dans la province, celui-ci est définitivement très rare pour l’instant.

Le maire de l’endroit, Ian Comeau, admet que toute cette situation crée un certain malaise au sein du conseil.

«Ça nous met dans une drôle de position, mais on se doit de prêcher par l’exemple. On ne peut pas exiger de nos employés qu’ils se fassent vacciner et ne pas le faire nous-mêmes», indique-t-il.

Celui-ci confirme qu’un avis légal a été demandé par la Ville mardi afin de clarifier toute la question.

«On a demandé un avis du ministère (Environnement et Gouvernements locaux) ainsi qu’auprès de nos avocats. On est en train de regarder tout ça en ce moment, mais on n’a pas encore reçu toutes les réponses», soutient M. Comeau.

Du coup, il ne sait pas encore quelles conséquences pourraient être imposées au conseiller réfractaire à la vaccination, à savoir si ce dernier pourrait continuer d’exercer ses fonctions et d’assister aux rencontres à distance (par le biais de la vidéoconférence).

L’Acadie Nouvelle s’est entretenu avec le membre du conseil en question. Ce dernier ne veut toutefois pas commenter la politique de son conseil puisque celle-ci n’a pas encore été adoptée de façon officielle et qu’il ignore encore les répercussions auxquelles il s’expose. Il ne sait pas non plus si des accommodements sont possibles afin de lui permettre de continuer son travail de représentant de la population. Qu’à cela ne tienne, il demeure conscient que son siège pourrait être en jeu.

Interpellé sur la question, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux n’a pas voulu se mouiller, précisant être lui aussi en processus de consultations juridiques.

Curiosité

Du côté de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, on avoue trouver le dossier particulièrement intéressant.

Selon le directeur général, Pascal Reboul, une quinzaine de (municipalités) membres auraient soit adopté, soit démontré un grand intérêt à adopter une mesure similaire. Du lot, c’est la première fois qu’il assiste à une situation où un élu pourrait subir les contrecoups d’une politique de vaccination.

«Aujourd’hui c’est Campbellton, mais ça risque forcément de survenir à d’autres endroits dans la province. Ça soulève des questions intéressantes et je suis très curieux de voir comment on va gérer tout cela. Mais c’est clair que si un conseil impose une politique à ses employés, il serait mal vu de ne pas s’y soumettre également», admet-il.

L’AFMNB ne s’est jamais officiellement positionnée sur la question de la vaccination obligatoire dans le milieu municipal, quoique l’organisme avoue collaborer de façon étroite avec les autres paliers de gouvernements depuis le début de la pandémie afin que le bon message passe auprès de la population.