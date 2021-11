COVID-19: la vaccination continue de tourner au ralenti au N.-B.

L’imposition d’un passeport vaccinal, l’obligation pour les employés de la fonction publique de se faire vacciner contre la COVID-19 et les appels répétés en point de presse de la médecin hygiéniste n’auront finalement eu que peu d’impact: la vaccination demeure au ralenti au Nouveau-Brunswick depuis la fin de l’été.

Le gouvernement provincial fondait pourtant beaucoup d’espoir sur le passeport vaccinal.

Le 15 septembre, le communiqué de presse émis par le ministère de la Santé au sujet de l’entrée en vigueur prochaine du passeport était d’ailleurs titré «Nouvelles règles pour accroître le taux de vaccination et ralentir la propagation de la COVID-19».

Le lendemain, la Santé publique annonçait de son côté en grande pompe qu’elle constatait «une augmentation des rendez-vous de vaccination».

Pourtant, mardi, huit semaines après l’imposition du passeport vaccinal, 100 000 Néo-Brunswickois admissibles n’étaient toujours pas doublement vaccinés. Il s’agit de 15% de tous les citoyens de la province admissibles à recevoir le vaccin. Ou un peu plus que l’équivalent de la population de la ville de Moncton…

Un mois plus tôt, cette proportion était de 19%. C’est donc dire qu’en 31 jours, le pourcentage de personnes qui sont protégées de façon optimale contre la COVID-19 n’a augmenté que d’un maigre quatre points de pourcentage… alors que la pandémie frappait pourtant la province avec une force jamais vue.

En fait, entre le 15 septembre, jour de l’annonce de la mise en place prochaine du passeport vaccinal, et mardi, seulement 56 600 Néo-Brunswickois ont reçu une deuxième dose de vaccin.

Ce nombre représente à peine un peu plus du tiers (35,9%) des Néo-Brunswickois qui n’avaient pas reçu deux doses de vaccin le jour de l’annonce sur le passeport vaccinal.

La décision du gouvernement d’imposer un passeport a eu un peu plus plus d’impact chez ceux qui n’avaient reçu aucune dose de vaccin au moment de l’annonce.

Du 15 septembre à mardi, 48 478 Néo-Brunswickois ont reçu une première dose, ce qui représente un peu moins de la moitié des citoyens admissibles qui n’étaient pas du tout vaccinés le jour de l’annonce.

Reste que dans les faits, c’est en août que la campagne de vaccination du gouvernement provincial a déraillé. Coïncidence ou non, cela correspond avec le moment (31 juillet) où l’administration Higgs a décidé de passer en phase verte du plan de recouvrement et d’abolir toutes les restrictions sanitaires.

Alors qu’en juillet, une moyenne d’un peu plus de 8900 Néo-Brunswickois retroussaient leur manche chaque jour, ce chiffre a chuté à 2484 en août, 2076 en septembre et 1835 en octobre. Cela représente des diminutions mensuelles de 258%, 329% et 385% par rapport à juillet.

Ce ralentissement dans la vaccination a évidemment un impact sur l’évolution du nombre de personnes qui ne sont toujours pas protégées de façon optimale contre la COVID-19.

Du 1er au 31 juillet, le nombre de citoyens admissibles qui n’avaient pas reçu deux doses de vaccin est passé de 445 684 à 225 483. Cela équivaut à 220 201 personnes en 30 jours, pour une moyenne de 7340 personnes par jour.

Depuis le 1er août, le nombre de personnes qui ne sont pas doublement vaccinées augmente à un rythme beaucoup plus lent, soit à une moyenne de 1312 personnes par jour – dont seulement 1057 au cours des 30 derniers jours.