COVID-19: une 120e victime, mais moins de cas actifs

La pandémie de COVID-19 a fait une 120e victime au Nouveau-Brunswick, jeudi, mais le nombre de cas actifs continue de diminuer.

«La situation s’améliore. Nous réussissons à limiter les impacts de la quatrième vague de la pandémie de COVID-19. Les mesures coupe-circuits donnent des résultats», a insisté la médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell.

Trente-neuf nouveaux ont été annoncés, jeudi. Au début du mois d’octobre, il y a avait plus de 100 nouveaux cas par jour. Et pour la première fois depuis six semaines, le Nouveau-Brunswick compte moins de 500 cas actifs, soit 464.

Dix-huit personnes sont hospitalisées, 12 sont aux soins intensifs.