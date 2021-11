De longs pourparlers entre le SCFP et le gouvernement

Le président du Syndicat de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, Steve Drost, a rencontré pendant de longues heures le premier ministre Blaine Higgs, jeudi, à la Place Chancery, à Fredericton.

Cette rencontre entre le gouvernement et le syndicat est le premier signe de rapprochement depuis le début de la grève il y a sept jours, et depuis la fin de la dernière tentative de négocier il y a deux semaines.

La réunion entamée à 13h s’est poursuivie jusqu’en fin de soirée.

Les représentants du SCFP sont sortis de la rencontre vers neuf heures moins quart jeudi soir.

Steve Drost, président du SCFP N.-B, a refusé de commenter à sa sortie de la rencontre.

«On va continuer d’avoir des discussions avec notre équipe», a-t-il lancé.

Selon un porte-parole du gouvernement, le gouvernement et le syndicat se sont mis d’accord pour ne donner aucune information aux médias pour le moment.

Le SCFP a l’intention d’informer ses membres avant de commenter sur l’état de la discussion, a indiqué Simon Ouellette, porte-parole du syndicat.

Les deux leaders ont entamé la rencontre dans l’espoir de trouver un terrain d’entente en vue de pouvoir reprendre les négociations en bonne et due forme prochainement.

«Est-ce que je m’attends à ce qu’on trouve une résolution aujourd’hui? Probablement pas. Ce ne serait pas réaliste. Mais je m’attends à ce qu’on ait une bonne discussion sur tous les enjeux», a dit le premier ministre Blaine Higgs en mêlée de presse jeudi matin.

Mais la question du régime de fonds de pension de deux sections locales du SCFP continue d’être un enjeu-clé pour Blaine Higgs, alors que Steve Drost a affirmé mercredi qu’il n’avait aucunement l’intention de lâcher le morceau.

Le premier ministre veut convertir le fonds de pension à prestations définies de quelque 2400 conducteurs d’autobus, concierges d’école et autres travailleurs en un régime à risques partagés.

Il soutient que le régime actuel coûte environ 7 millions $ par année aux contribuables. Il utiliserait plutôt cet argent pour verser une pension aux 2200 assistantes en éducation, qui n’en ont pas.

Avant la rencontre, le premier ministre a affirmé qu’il avait l’intention d’expliquer au syndicat que la demande du SCFP, soit d’augmenter les salaires de 3% par année pour quatre ans, n’est pas acceptable pour la province «par souci de responsabilité fiscale».

Il se dit prêt à discuter de la question des salaires, à condition que d’autres éléments fassent aussi partie de la conversation – y compris la question des pensions.

Avant la rencontre, le premier ministre a fait part de ses attentes par rapport à une possible reprise des négociations.

«Aujourd’hui, ça pourrait être le début de nouvelles négociations. Pendant ce temps-là, si (les discussions) sont constructives, la grève ne se poursuivrait pas», souhaite-t-il.

À moins d’une amélioration de la situation «particulièrement rapide» dans le système de soins de santé, le gouvernement pourrait faire usage de l’état d’urgence pour forcer un retour au travail dans les hôpitaux, selon le premier ministre.

Selon le chef libéral, Roger Melanson, le premier ministre doit accepter d’être plus flexible avec le SCFP pour faciliter la reprise des négociations et la signature d’une convention collective.

«On sait qu’il y a d’autres employés qui sont en train de voter sur une grève potentielle comme Alcool NB, on sait que les infirmières et infirmiers sont déjà en train de considérer un vote de grève, on ne peut pas se permettre d’avoir une grève continue au N.-B. parce que le premier ministre est trop têtu pour être flexible», a-t-il affirmé.