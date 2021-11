Fin des mesures coupe-circuits: soulagement, mais prudence au Nord-Ouest

La fin des mesures coupe-circuits au Nord-Ouest a été accueillie avec joie. Un sentiment de prudence demeure toutefois chez certains.

C’est notamment le cas du maire d’Edmundston, Éric Marquis, qui s’est tout d’abord montré bien heureux des progrès qui ont été réalisés dans la région au cours du dernier mois.

«La partie la plus importante ce sera le retour des rencontres familiales. C’était vraiment ça qui manquait durant la mesure coupe-circuit. Il ne devait pas y avoir de rencontre à l’intérieur des domiciles. On s’attend naturellement à ce que les gens se rencontrent de nouveau.»

Le maire Marquis a toutefois prié les gens du coin de faire preuve de prudence et d’éviter de tomber dans l’excès, surtout à l’approche de la période des Fêtes.

«On veut s’assurer d’avoir la possibilité d’avoir des rencontres familiales pendant les Fêtes. Il faudra s’assurer de conserver les consignes de sécurité comme la Santé publique le demande toujours.»

De son côté, le Dr John Tobin, chef du secteur de médecine familiale dans la zone de santé 4, a partagé le bonheur de M. Marquis, mais il n’a pas caché ses inquiétudes également.

Le médecin a salué l’efficacité des mesures coupe-circuits. Mais dans une région qui devait vivre avec des restrictions du gouvernement pour la quatrième fois en un an, il y a lieu de faire preuve de prudence, selon Dr Tobin.

«On voit qu’après le relâchement des consignes, les gens retournent rapidement à leurs habitudes et ça, c’est la partie qui m’inquiète un peu. Est-ce que l’on va encore oublier et se retrouver dans une situation d’éclosion dans le temps des Fêtes? J’espère que non et j’espère que les gens vont s’en souvenir.»

En date de jeudi, il y a 30 cas actifs et deux hospitalisations dans la zone 4 (Nord-Ouest). Les deux personnes sont aux soins intensifs.