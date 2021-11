Glyphosate: un rapport émet des recommandations pour mieux encadrer l’arrosage

Le rapport du Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement n’est pas prêt à exclure l’utilisation des herbicides à base de glyphosate dans la province. Toutefois, il propose certaines recommandations afin de mieux encadrer cette pratique.

C’est dans l’ombre de la grève du SCFP que le premier rapport de ce comité a été déposé, mardi, à l’Assemblée législative.

Créé en décembre 2019, ce comité devait notamment étudier l’épineuse question de l’épandage d’herbicides à base de glyphosate dans la province puis formuler des recommandations au gouvernement. Le rapport déposé mardi est le fruit de ces délibérations.

Le rapport arrive avec un certain retard. Les travaux ont commencé au début de 2020, mais ont dû être reportés d’une année en raison de la pandémie.

En tout, le comité a entendu 23 présentations provenant de représentants de groupes voués à la conservation, de l’industrie forestière et agricole, d’universitaires, de représentants d’organismes gouvernementaux, de particuliers et de représentants autochtones. Il a aussi reçu 26 documents sous forme de courriels, lettres et mémoires, documents provenant de particuliers et d’organismes du Nouveau-Brunswick et d’autres régions du Canada.

Que s’est-il dit lors de ces audiences?

En bref, les groupes voués à la conservation ont invité le gouvernement à suivre l’exemple du Québec qui a cessé progressivement l’utilisation du glyphosate sur ses terres publiques. Soutenant que les effets à long terme de l’exposition à des herbicides à base de glyphosate ne sont pas encore connus, ils ont exhorté les législateurs à privilégier la prudence. Ils ont notamment fait remarquer au comité que d’autres pesticides utilisés par le passé étaient considérés comme sécuritaires avant que les connaissances scientifiques évoluent et les cataloguent ensuite comme dangereux.

À l’inverse, des représentants de l’industrie forestière ont souligné toute l’importance de l’utilisation de ce produit dans la gestion de la végétation. Ils ont aussi rappelé que l’industrie suivait scrupuleusement les règles en utilisant des produits homologués par Santé Canada et que leur application se fait avec une grande précision.

20 recommandations

Dans les conclusions de son rapport, le comité dit vouloir préconiser la prudence en ce qui concerne l’utilisation du glyphosate. On retrouve un total de 20 recommandations.

Au niveau de l’épandage aérien par exemple, on propose que les marges de retrait – donc les zones où l’épandage est proscrit – doublent près des habitations (de 500 mètres à un kilomètre) et qu’elles soient établies à 100 mètres des zones naturelles protégées, des cours d’eau et des terres humides.

Le comité recommande également que l’on exige d’Énergie NB qu’elle commence dès maintenant à éliminer progressivement l’épandage de pesticides sous ses lignes de transport.

Parmi les autres recommandations, il suggère au gouvernement de déclencher d’ici un an, une vaste étude coûts-avantages afin de comparer l’utilisation et la non-utilisation d’herbicides dans la gestion des plantations d’arbres au Nouveau-Brunswick.

Par ailleurs, le comité aimerait que l’on surveille plus attentivement les impacts de l’épandage sur le gibier, mais aussi en effectuant des prélèvements d’eau et de sédiments sur une base régulière.

Prochaine étape

Qu’adviendra-t-il de ce rapport? Ses conclusions seront-elles mises en œuvre ou accumuleront-elles la poussière sur les tablettes?

Invité à commenter, le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, s’est dit confortable avec le rapport, le qualifiant de résultat d’une «solide conversation».

Sans se compromettre sur des échéanciers – ou même sur le nombre de recommandations auxquelles il entend donner suite –, il s’est dit prêt à en discuter avec le reste de son gouvernement afin de déterminer ce qui peut être mis de l’avant et de quelle façon.

M. Holland se montre toutefois prudent avant de parler d’une élimination à grande échelle du glyphosate dans la province, notamment en raison des implications que pourrait avoir une telle mesure sur les industries agricole et forestière.

Demi-victoire

Pour la porte-parole du groupe environnemental Stop Spraying New Brunswick, Caroline Lubbe-D’Arcy, les conclusions du rapport ne sont pas tout à fait ce qui était recherché au départ. Par contre, l’exercice n’a pas été vain.

«Ce n’est définitivement pas le résultat que nous espérions, car on visait une interdiction complète de l’utilisation du glyphosate sur les terres de la Couronne. On ne sait pas non plus quelles recommandations seront retenues et mises de l’avant et lesquelles non. Mais ça demeure néanmoins une petite victoire, un progrès pour notre cause, car on a forcé le gouvernement à s’asseoir, nous écouter et agir», souligne-t-elle.

Avis rejeté

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, n’est pas lui non plus entièrement satisfait par les conclusions et recommandations du rapport. S’il en décèle de bons côtés, il trouve aussi que le rapport ne va pas assez loin. Il affirme que le Comité permanent a entendu plus que suffisamment de preuves pour justifier que le ministère mette fin à l’utilisation du glyphosate sur les terres de la Couronne.

Mercredi, il a demandé que cet avis supplémentaire soit ajouté au rapport. Sa motion n’a toutefois pas été adoptée.

Il dit par ailleurs espérer que les recommandations proposées dans le rapport seront mises en œuvre immédiatement.