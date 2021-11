Jour du Souvenir: les cérémonies seront sobres encore cette année

Les cérémonies entourant le jour du Souvenir seront à nouveau plus sobres qu’à l’habitude cette année au Nouveau-Brunswick.

La pandémie de COVID-19 empêche une fois de plus la tenue de célébrations pouvant parfois rassembler des milliers de personnes, comme celles présentées au cours des dernières années au Colisée de Moncton ou au Harbour Station de Saint-Jean.

La Légion royale canadienne a décidé de jouer de prudence cette année, malgré les directives émises par le gouvernement qui autorise les cérémonies du jour du Souvenir organisées à l’intérieur et à l’extérieur dans l’ensemble de la province.

Les directives stipulent qu’il sera possible d’organiser des cérémonies à l’occasion du jour du Souvenir, mais que cela devra être fait dans le respect des directives actuelles de la Santé publique.

À Moncton, le service du jour du Souvenir est maintenant prévu à l’Agrena C, qui se trouve à l’intérieur du Colisée.

Comme l’année dernière, il y aura 70 places disponibles qui seront prioritairement octroyées aux vétérans dans le cadre de l’événement qui se déroulera en matinée.

La branche #6 de la Légion a fait savoir qu’elle placera toutes les croix et les couronnes à l’avance et qu’elle veillera au respect des mesures sanitaires en vigueur.

Celles-ci impliquent l’exigence d’une distanciation physique entre les individus d’au moins six pieds et l’obligation de porter des masques de protection.

À Bathurst, il n’y aura pas de défilé et de célébrations au centre régional KC Irving.

Quelques dignitaires et invités triés sur le volet se rassembleront au cénotaphe situé en face du Palais de justice dans le cadre d’une petite cérémonie.

La légion de Bathurst invite plutôt la population à souligner le jour du Souvenir en observant deux minutes de silence sur le coup de 11 heures.

Un scénario semblable se dessine à Edmundston, où la Légion de l’endroit a prévu une messe commémorative à la cathédrale de l’Immaculée-Conception et une petite célébration par la suite au cénotaphe se trouvant devant l’hôtel de ville d’Edmundston.

«Nous ne faisons pas la promotion de l’événement, même si nous ne pouvons pas empêcher les gens d’assister à la cérémonie», a expliqué Michel Bossé, le trésorier de la branche 25 de la Légion royale canadienne et vétéran qui a servi durant plus de 35 ans dans les Forces canadiennes.

Idem à Caraquet, où il y aura une cérémonie au cénotaphe suivie d’un goûter au Club du Bel Âge.

Des changements sont aussi à prévoir à la cérémonie nationale du souvenir 2021, qui aura lieu jeudi à Ottawa.

La plus importante cérémonie à se dérouler à travers le pays ne fera pas exception à la règle, alors que les célébrations seront de moindre envergure qu’à l’habitude.

L’événement se tiendra au Monument commémoratif de guerre avec la mise en place des mesures imposées par la pandémie actuelle.

Il n’y aura pas défilé des vétérans et des Forces armées canadiennes, même si les deux groupes seront présents sur place.

«Les changements que nous devons apporter à la planification et au déroulement de la cérémonie du jour du Souvenir sont difficiles, mais pas insurmontables. Nous serons en mesure de rendre hommage à nos vétérans et aux sacrifices consentis, et ce, en dépit de la pandémie», a indiqué la Légion royale canadienne sur son site web.