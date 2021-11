Le comédien Denis Lapalme du Secret de Jérôme n’est plus

Le comédien Denis Lapalme qui a incarné Jérôme dans le film Le Secret de Jérôme, de Phil Comeau, est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 62 ans.

Le cinéaste acadien a confié être sous le choc en apprenant cette triste nouvelle. L’acteur et athlète franco-ontarien qui s’est éteint le 1er novembre a marqué l’imaginaire de l’Acadie en interprétant Jérôme dans l’un des rares longs métrages de fiction acadiens.

«Un excellent comédien, nous avons eu beaucoup de plaisir à tourner ce film ensemble, un film qui a mérité 15 prix et qui a été numérisé pour l’éternité en 2014», a déclaré Phil Comeau.

Natif de Timmins en Ontario, Denis Lapalme habitait à Gatineau. À l’âge de 8 ans, sa vie a basculé lorsqu’il a été victime d’un accident de train. Il a dû être amputé des deux jambes.

Avant d’être acteur, il a été athlète. Il est monté sur le podium des Jeux paralympiques en natation et en athlétisme à plusieurs reprises. Plus tard, il s’est reconverti en joueur de basketball en fauteuil roulant. En plus du Secret de Jérôme en 1994, il a joué dans quelques productions, dont le film d’horreur Bleeders tourné à Grand Manan.