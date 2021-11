Transport en commun dans la Péninsule: tout le monde devra attendre à 2023

Il y aura vraisemblablement un service de transport collectif dans la Péninsule acadienne un jour, mais il ne faut surtout pas s’attendre à voir des autobus circuler entre Caraquet, Tracadie, Shippagan, Lamèque et Néguac au cours des prochains mois.

Les membres de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, qui comprend les maires de la région et des représentants de districts de services locaux, ont été conviés à une réunion extraordinaire jeudi soir afin de se prononcer sur la création d’un nouveau service de transport en commun dans la Péninsule acadienne.

Le projet est en développement depuis plusieurs mois par un groupe mené par Yves Bourgeois, économiste et doyen des études à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, et formé d’intervenants provenant de différents milieux, dont l’éducation, la santé et l’inclusion sociale.

On demandait aux membres de la CSRPA de se prononcer cette semaine, car en principe, ils doivent se réunir la semaine prochaine pour adopter le budget 2022 de l’organisme qui gère, entre autres, l’octroi des permis de construction, la collecte de déchets et du recyclage, mais aussi l’Aéroport de la Péninsule acadienne, à Village Blanchard, et l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne.

En 2022, les coûts reliés à un service de transport en commun se seraient élevés à 150 000$, mais par la suite, il est prévu qu’ils augmentent à 300 000$ par année.

Pour résumer, 11 des 18 membres de la CSRPA présents jeudi soir ont voté en faveur du projet et, en principe, il pourrait faire partie du prochain budget de l’organisme, mais en raison des nombreuses réserves exprimées autour de la table, le comité des finances a l’autorité de faire la recommandation de ne pas dépenser la somme de 150 000$ prévue cette année et de reporter le projet à 2023. C’est ce qui arrivera.

«À cause des procédures de l’assemblée, il a été accepté que la CSRPA est prête à mettre en marche un service de transport en commun, mais on a ressenti qu’on n’est pas prêt, sauf qu’en raison du fonctionnement du code Morin, il fallait procéder. Donc, ç’a été accepté, mais on va se donner la possibilité d’attendre un peu plus avant d’investir le fameux 150 000$», explique Jacques Boucher, président de la CSPRA et du DSL de Pokemouche.

Un projet avec du potentiel, mais qui soulève des questions

L’absence de transport collectif est souvent citée comme un obstacle au développement dans la Péninsule acadienne.

Jules Haché, maire de Lamèque, figure parmi les partisans de première heure de l’initiative. Selon lui, il s’agirait d’un atout important pour ceux, dont les nouveaux arrivants, qui n’ont pas accès à un moyen de transport pour se rendre à un emploi ou à un rendez-vous médical.

«Ce projet est de première importance pour la Péninsule acadienne. Ça fait des années qu’on parle du problème relié au manque de transport en commun à différents niveaux de la région et c’est un obstacle au développement. C’est aussi un obstacle à la venue de nouveaux arrivants, c’est l’un des principaux défis auxquels ils font face», a-t-il dit.

«La proposition n’est pas parfaite, mais il est possible de faire des ajustements», a-t-il ajouté.

Sans être contre l’idée en soi, plusieurs membres ont cependant soulevé des doutes que le projet, comme recommandé, n’arrivera pas à atteindre ses objectifs. Thérèse Haché, mairesse de Grande-Anse, a bien résumé les réserves de plusieurs.

Par exemple, on propose d’offrir le service du lundi au vendredi, de 8h à 17h, avec des trajets spéciaux pour se rendre aux hôpitaux de Bathurst et de Miramichi.

«Pour nous le service de transport en commun ne peut pas aider les gens à se rendre et à respecter leurs rendez-vous et de retourner chez eux dans un délai acceptable.»

Elle doute aussi que le service devienne une option viable pour ceux qui se cherchent un moyen stable pour se rendre au travail.

«Comment peut-on offrir un service de transport à des gens pour qu’ils se rendent à leur travail à 8h, à 8h30 ou à 9h et ensuite retourner chez eux après la fin de leur journée de travail à 17h quand l’horaire est du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Il y a aussi des employés qui travaillent plus tôt le matin, les soirs, les nuits et les fins de semaine qui ne pourront bénéficier de ce service.»

Par ailleurs, selon ce qui a été avancé jeudi soir, le projet n’aurait pas été conçu pour accommoder les travailleurs des usines de transformation de fruits de mer.

Pour le moment, le conseil de Grande-Anse préfère continuer de soutenir Déplacement Péninsule, un service mis sur pied il y a quelques années où des conducteurs bénévoles se rendent directement chez un client pour ensuite les amener à un rendez-vous médical ou pour recevoir un autre service essentiel.

Plusieurs représentants de DSL ont aussi exprimé leurs préoccupations et ont affirmé ne pas avoir suffisamment de renseignements pour se prononcer. Ils attendent aussi les résultats de la réforme sur la gouvernance locale. En effet, le sort de certaines communautés non incorporées pourrait être décidé par le gouvernement provincial avant la fin de l’année.