Grève dans la fonction publique: pas d’entente en raison des pensions

On en sait maintenant un peu plus sur les discussions qui ont eu lieu jeudi soir entre le premier ministre Blaine Higgs et les chefs syndicaux pour mettre fin à la grève dans la fonction publique. Des progrès ont été réalisés à plusieurs niveaux, mais les négociations achoppent principalement sur la question des pensions.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé, vendredi matin, que le gouvernement a proposé une nouvelle offre au Syndicat canadien de la fonction publique, et que celui-ci allait la recommander à ses membres. Ce que les dirigeants du syndicat ont démenti sur-le-champ dans les médias sociaux, puis en conférence de presse.

Une note envoyée vendredi aux membres du SCFP et partagée aux médias résume l’offre gouvernementale. Celle-ci inclue une augmentation salariale de 2% par année pendant cinq ans ainsi qu’une majoration annuelle de 25 cents l’heure. Les employés occasionnels toucheraient 100% du salaire des employés permanents. Le gouvernement exige la fin immédiate des activités de grève des travailleurs de la santé (section 1252) et des services de buanderie et restait sur sa position d’imposer un régime de pension à risque partagé pour les employés du secteur de l’éducation (sections 1253 et 2745).

La contre-offre du SCFP est similaire à celle du gouvernement, mais comprend une majoration annuelle de 50 cents l’heure pendant les deux dernières années du contrat.

Cela dit, si les deux parties s’entendent presque sur tout le reste, le syndicat et le gouvernement refusent toujours de bouger sur la question du régime de pension. C’est maintenant là-dessus que les négociations achoppent.

Dans sa contre-proposition, le syndicat demande au gouvernement de retirer cette concession.

Retour au travail

Pendant la période de questions, vendredi matin à l’Assemblée législative, le premier ministre a affirmé qu’il voulait ramener rapidement les grévistes du système de santé au travail.

Le gouvernement évalue ses options, y compris celle d’ordonner leur retour au travail en utilisant des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

«Nous allons répondre aux problèmes dans nos hôpitaux, nous sommes dans une pandémie», a-t-il rappelé.

L’opposition officielle a pressé le premier ministre pour savoir si les grévistes seront de retour au travail lundi. Blaine Higgs a simplement répondu que les dirigeants du SCFP discuteront de l’offre avec leurs membres.

Il a toutefois affirmé avoir reçu une réponse du syndicat, mais a refusé d’en parler pendant la période de questions.

Face-à-face de huit heures

Jeudi, Blaine Higgs a rencontré personnellement pendant huit heures les leaders syndicaux qui représentent 22 000 fonctionnaires en grève dans la province.

Le président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au Nouveau-Brunswick, Steve Drost, avait bien peu de choses à raconter après être sorti en coup de vent de la rencontre, passant rapidement devant les journalistes présents dans le lobby des bureaux du gouvernement à Fredericton.

« On va retourner voir notre équipe de négociation, qui a toujours fait partie du processus, et on verra pour la suite », a-t-il simplement commenté.

Lorsqu’on lui a demandé si des progrès avaient pu être accomplis par la rencontre, M. Drost s’est contenté de répondre: « On verra. »

Peu de temps après, un membre de l’équipe des communications du gouvernement est sorti de la salle pour déclarer que les deux camps s’étaient entendus pour ne plus s’adresser aux médias et que le premier ministre ne ferait aucun commentaire.

Les membres du SCFP ont déclenché une grève la semaine dernière pour faire pression sur le gouvernement dans le but d’obtenir des augmentations de salaire après que le processus de médiation ait pris fin abruptement.

Selon le syndicat, ses membres n’ont pas eu droit à une augmentation salariale décente depuis des années et il réclame un rattrapage avec des hausses de 12 % étalées sur quatre ans. La dernière offre déposée par le gouvernement contenait des augmentations de salaire de 8,5 % étalées sur cinq ans ainsi que des modifications au programme de pension de retraite pour deux groupes de salariés.

Blaine Higgs a laissé entendre que son gouvernement pourrait considérer l’option d’adopter une loi spéciale pour mettre fin à la grève, incluant l’imposition des termes de l’augmentation salariale, si le différend n’est pas réglé par la négociation.

De l’avis du premier ministre, la province n’a pas les moyens d’acquiescer aux demandes du syndicat.

La grève affecte des chauffeurs d’autobus, le personnel de soutien scolaire et des travailleurs des domaines de la santé, du transport, des centres correctionnels et du réseau du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Entre autres impacts, la grève a forcé la fermeture de certains centres de dépistage de la COVID-19 ainsi que des cliniques de vaccination contre le coronavirus.