La GRC met le grappin sur un revendeur de drogue

Un homme a été accusé à la suite d’une saisie de cocaïne et d’autres drogues à Elsipogtog.

L’individu de 25 ans a été arrêté le 4 novembre à l’extérieur d’un commerce, sur la route 134, à Sainte-Anne-de-Kent. L’homme a tenté de fuir à pied, mais il a été rattrapé et arrêté quelques instants plus tard.

Après son arrestation, la police l’a fouillé et a saisi de l’argent comptant, des objets associés aux drogues illicites et des substances que l’on croit être de la cocaïne, du crack, des comprimés d’hydromorphone et des comprimés de méthamphétamine.

La police a exécuté par la suite un mandat de perquisition dans une résidence de la route 475, à Saint-Édouard-de-Kent, et elle y a saisi de l’argent comptant.

Le 5 novembre, Joel Gray a comparu en cour provinciale à Moncton, par téléphone, et a été accusé de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. Il demeurera en détention jusqu’à sa comparution en cour, le 9 novembre, pour son audience de libération sous caution.

L’enquête est menée par le Groupe provincial de réduction de la criminalité, qui est composé de policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick et des services de police de Woodstock et Fredericton.