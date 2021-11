Le Festival de la patate de Grand-Sault fera un retour en 2022

Après deux annulations, les organisateurs du Festival régional de la patate de Grand-Sault souhaitent que la troisième prise soit la bonne alors qu’ils tenteront de finalement souligner le 60e anniversaire de l’événement comme il se doit.

Si tout se déroule comme prévu, le festival devrait avoir lieu du 30 juin au 3 juillet et devrait avoir une touche bien spéciale selon la présidente de l’événement, Judith Thériault.

Le festival a été annulé une première fois en 2020, alors qu’une bonne partie de l’événement avait déjà été planifié afin de souligner le 60e.

«Notre objectif est, cet été, de faire quelque chose d’aussi spécial que prévu, si pas plus spécial. On avait quelque chose qui était, selon nous, assez impressionnant, mais avec deux années de pause, on pense que les gens de la région mériteraient quelque chose d’encore plus grand. On veut faire un événement dont les gens vont se rappeler.»

En 2021, on a souhaité poursuivre dans ce qui avait été entrepris l’année précédente, mais l’incertitude entourant la situation au Nord-Ouest au cours de l’hiver et du printemps a forcé les organisateurs à l’annuler une fois de plus.

Cette fois-ci, malgré les restrictions encore en place, Mme Thériault a bon espoir que la troisième tentative sera la bonne.

«On a quand même l’occasion de faire des choses. Les endroits comme les restaurants sont ouverts et il y a le passeport vaccinal. Il y a des protocoles en place pour nous permettre de faire un événement de la sorte. On se sent confiants qu’en juin on pourra avoir quelque chose, même si on est toujours dépendants de la situation et des décisions du gouvernement.»

Selon Judith Thériault, le bien qu’une activité comme le Festival régional de la patate peut avoir sur le moral des gens dépasse largement les quelques inconvénients auxquels devront faire face les organisateurs.

«On souhaite revenir à un semblant de normalité. Pour la région de Grand-Sault, le festival tombe toujours sur la longue fin de semaine après l’école et on a des gens qui viennent d’un peu partout. Même les gens qui n’habitent plus ici reviennent pour revoir leurs familles et amis, mais aussi pour le festival.»

Autre point positif, le conseil d’administration est dorénavant complet, a indiqué la présidente.

«On a un nouvel exécutif alors nos postes sont remplis, ce qui n’était pas le cas l’an passé. C’est sûr que l’on cherche toujours des gens pour nous aider, mais on va de l’avant.»

Le comité organisateur aura donc du pain sur la planche au cours des prochains mois. Même si le processus d’organisation ne fait que commencer, plusieurs idées ont déjà été mises sur la table.

«On n’a rien encore décidé, mais le “brainstorming” commence. C’est le moment où les gens de la région qui ont des idées et qui veulent participer sont invités à le faire. Après les deux années qu’on a eu à ne pouvoir rien faire, c’est une bonne façon de faire un événement pour la communauté, de se rencontrer et de faire plus de communion humaine si on peut le dire comme ça », a expliqué la présidente du festival.