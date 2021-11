Les lutins seront de retour à Edmundston pendant le temps des Fêtes

Le centre-ville d’Edmundston brillera une fois de plus au rythme des lumières de Noël et des décors féériques alors qu’il accueillera, pendant la période des Fêtes, sa deuxième Grande virée des lutins.

Des jeux de lumières, plus de vitrines animées, de la musique festive, des concours et des gourmandises seront au menu du 26 novembre et 23 décembre.

Comme nouveautés, il y aura un Marché de Noël à la Place de l’artisan, un concours d’illumination pour les résidences privées et de nombreux prix de participation.

L’an dernier, la première édition de cette activité avait séduit les gens en proposant notamment plusieurs décors de Noël, des figurants costumés et de l’animation musicale.

Cette année, les organisateurs de l’événement – issu d’un partenariat qui inclut, entre autres, Edmundston centre-ville, Tourisme Edmundston et la Ville d’Edmundston – assurent qu’il sera encore plus grandiose qu’en 2020.

«L’année passée, on a dû se “virer sur un 10 cents” comme on dit pour organiser quelque chose, étant donné que l’on ne pouvait pas avoir de défilé de Noël. Vu la bonne réception qu’a eue l’activité, on s’est dit que l’on ne pouvait pas passer à côté de l’occasion de la refaire», a mentionné la directrice générale d’Edmundston centre-ville, Mélanie Ruest.

Dans cette optique, les préparatifs pour cette deuxième Grande virée des lutins ont été entrepris au cours de l’été.

«Ça nous a permis de concentrer nos efforts à trouver d’autres partenaires, d’aller chercher un peu plus d’investissements et redoubler d’ardeur pour offrir quelque chose d’un peu plus grand, un peu plus longtemps», a expliqué Mme Ruest.

L’ajout de la Place de l’artisan est d’ailleurs une étape de plus vers l’organisation d’une activité qui aura éventuellement une présence un peu partout sur le territoire de la ville d’Edmundston et non seulement au centre-ville.

«Notre objectif à long terme est de l’étaler sur l’ensemble de la ville. C’est sûr que le parcours des vitrines animées ne pourra jamais être étalé sur un grand territoire, car le charme dans tout ça est que c’est à proximité l’un de l’autre et ça se fait bien à pied. Mais, éventuellement, on aimerait qu’il y ait des choses dans tous les quartiers de la ville.»

Tout comme l’an dernier, il n’y aura malheureusement pas de défilé de Noël, mais Mélanie Ruest juge qu’il y aura de quoi plaire aux petits comme aux grands, dans un environnement qui sera, en principe, moins affecté par les restrictions liées à la COVID-19.

«Ça se passe tout à l’extérieur, donc il n’y a pas de problématique par rapport au passeport vaccinal. On n’aura pas à refuser des gens. On va naturellement suggérer fortement le port du masque pour que ce soit le plus sécuritaire possible.»

En termes d’achalandage, la Grande virée des lutins 2020 avait eu son lot de visiteurs. Cette année, avec la possibilité d’accueillir des gens de l’extérieur de la région, les attentes sont plus grandes, a indiqué la directrice générale d’Edmundston centre-ville.

«On espère pouvoir accueillir les gens qui proviennent des régions plus éloignées. Le mot s’est passé l’année dernière, alors, de fil en aiguille, les gens ont vu qu’il se passait quelque chose d’intéressant au centre-ville. Avec l’ouverture des frontières et, espérons-le, la fin des mesures coupe-circuit, on devrait avoir plusieurs visiteurs.»

Par la même occasion, l’un des objectifs de cette activité est de stimuler l’achat local au cours de cette période.

«L’objectif d’Edmundston centre-ville est de créer de l’événementiel en espérant qu’il y ait des retombées économiques sur son territoire, mais on est très conscient que lorsque l’on vient à avoir une portée touristique, les retombées vont aller au-delà du centre-ville et c’est correct», a expliqué Mélanie Ruest.

«On vient de passer un 18 mois d’enfer du point de vue économique et social alors on va donner la chance à tout le monde d’appuyer nos commerçants en participant à une activité familiale. Ce sont à nos entreprises de faire en sorte de profiter de la présence de tous ces gens dans les environs», a-t-elle ajouté.