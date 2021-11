Réduction des taxes foncières: une première à Shediac

La Ville de Shediac réduit son taux d’imposition de 1,4984 $ à 1,4484 $ pour 2022, soit une diminution de cinq cents pour la plupart des propriétés. La Capitale du homard est la deuxième ville ayant connu la plus forte croissance au Nouveau-Brunswick en 2021.

«C’est une première à Shediac, selon le maire Roger Caissie. S’il y a eu des réductions de taxes avant ma naissance, et bien je ne suis pas au courant!», dit-il en riant.

Il se rappelle qu’en 2017, le conseil municipal de l’époque avait procédé à l’augmentation du taux de taxe de deux cents. «Ça faisait 15 à 16 ans que le taux de taxe n’avait pas changé», rapporte-t-il.

«Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je n’ai pas l’impression qu’on va faire ça toutes les années», tient-il à préciser.

Par cette baisse, le conseil municipal veut aussi atténuer l’impact de l’augmentation des taxes foncières des citoyens de Shediac. «Nos valeurs immobilières ont augmenté de presque 12 %. Ça engendre une augmentation de l’assiette fiscale de manière considérable. Dans un sens, c’est un heureux problème à avoir», dit-il.

Le conseil semble en mesure de maintenir son taux pour les prochaines années. «Pour le moment, on peut se le permettre. On croit qu’on peut se le permettre à plus long terme également. Il y a peut-être d’autres choses qui vont brasser les cartes avec la réforme municipale. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais même avec la réforme, on doute que ça va changer le portrait fiscal», explique le maire.

S’il y avait augmentation de taxes à venir, ce serait dans le cadre de projets majeurs, ce qui n’est pas envisagé pour le moment.

La valeur des permis de construction est de plus de 54 millions $ à la fin septembre. Ça aussi c’est du jamais vu pour Shediac. Selon Roger Caissie, le montant annuel consacré aux permis de construction, en moyenne, est entre 10 et 15 millions $ dans la Capitale du homard.

«En 2018, la valeur des permis était de 25 millions $. En 2020, on a égalisé ça à 25 millions $. Cette année, on est rendu à 54 millions $. On a plusieurs projets résidentiels en construction. Il y a un engouement pour demeurer à Shediac, ce qui est une très bonne nouvelle.»

Trois cents familles de plus pourraient s’établir à Shediac au cours des prochaines années. «Seulement avec les projets qui sont déjà annoncés et qui sont en construction», précise M. Caissie. Pour l’instant, il y a trois édifices résidentiels qui sont en construction, ainsi que des maisons en rangées.

En ce qui a trait aux projets en développement, il y en a un sur le chemin Cornwall à l’entrée ouest de la ville. Un deuxième prend forme sur la rue Chesley, près d’un rond-point et la route 15. Un autre se trouve du côté est de la ville, dans le secteur de la promenade Greenwood.

Par ailleurs, le taux pour le service d’eau demeure stable à 365 $ l’unité par année.

Dossier de l’Hôtel de ville

La Ville de Shediac a également annoncé s’être entendue, pour un bail de sept ans, avec le propriétaire de l’édifice qui abrite l’Hôtel de ville.

«Cette entente donnera amplement de temps pour évaluer toutes les options possibles ainsi que consulter la population vis-à-vis de ce qu’ils recherchent comme bibliothèque et hôtel de ville», a fait savoir Roger Caissie.