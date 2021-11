Une fermière de l’Aldouane compte quadrupler sa production d’ail en 2022

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

L’industrie de l’ail semble en plein essor dans le comté de Kent. Nicole Thébeau, qui a la fibre entrepreneuriale, a l’intention de quadrupler sa production à compter de 2022.

Les grands-parents de Nicole, du côté de sa mère Maria, étaient des fermiers. Les Thébeau possèdent une grande terre à l’Aldouane, située près de Richibucto. C’est là que Nicole a réalisé ses premiers tests.

Lors de sa première tentative, l’agricultrice a commencé par acheter 800 bulbes d’ail, qu’elle a plantés sur un demi-arpent. Au cours des années, elle a augmenté sa production qui aujourd’hui atteint 120 000 plantes d’ail qui poussent sur une superficie de quatre arpents.

«Ç’a été une grosse démarche les premières années. On a appris beaucoup de leçons, avoue celle qui en est à sa sixième année de production. On en a perdu dans les premières années, mais maintenant on en connaît un petit brin plus.»

Au cours des premières années, Nicole Thébeau vendait son produit surtout chez les marchands locaux.

«On n’avait pas beaucoup d’ail à vendre. Mais tout de suite, c’est notre première année avec Sobeys. Pour l’instant, c’est de Moncton à Miramichi, mais l’année prochaine on va distribuer directement à l’entrepôt et de là, ce sera propagé partout dans la province», se réjouit-elle.

De quatre arpents actuellement, la productrice a l’intention de planter de l’ail sur 17 arpents à l’automne 2022.

Pour augmenter sa production, elle a décidé de se tourner vers Saint-Ignace, là où elle loue le terrain de Ghislain Daigle. Selon elle, cette terre a déjà servi à la culture et posséderait beaucoup de nutriments pour l’ail. L’agricultrice a acheté du compost de crabe qu’elle a réparti sur le grand terrain.

«On est organique, dit-elle. On n’est pas certifié organique, mais dès le début on a gardé ça sans produit chimique.»

Au moment de lui parler, elle était en train d’étendre du foin pour protéger son champ.

Pour l’instant, Nicole Thébeau est la plupart du temps seule pour voir à tout, mais compte embaucher du personnel. Actuellement, elle retient les services de quelques personnes lors de la récolte. Il en faudra plus pour les années à venir.

«Je n’ai pas d’employé à temps plein, mais une fois rendu à 17 arpents, c’est sûr qu’on aura besoin d’employés et plus d’équipement.»

Son but éventuel est d’ouvrir une usine pour produire de la poudre d’ail, et peut-être même d’autres produits dérivés.

Elle avoue que les premières années n’ont pas été faciles. «J’ai travaillé pour rien pour les trois ou quatre premières années.»

Toutefois, maintenant qu’elle semble détenir la recette gagnante, tout est possible. «De 100 000 plantes, je peux facilement passer à 300 000. Ensuite c’est infini.»

Contrairement à la plupart des légumes, l’ail se plante à l’automne. «Ça pousse sous la neige l’hiver et tu les vois sortir au début de juillet.»

C’est d’abord la fleur d’ail (garlic scape) qui sort en premier. «C’est nutritif et c’est vraiment bon. Ce n’est pas assez populaire quant à moi. Dans certains pays, ils aiment mieux ça que l’ail comme tel.»

La récolte des gousses d’ail se fait un peu plus tard au cours de l’été.

La productrice encourage fortement les gens du Nouveau-Brunswick à acheter local, et d’acheter son ail.

«C’est important pour nous que ça se vende bien dans les magasins. C’est ça qui va nous aider à grandir et développer des emplois», dit-elle.