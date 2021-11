Des travailleurs de la santé ont été renvoyés à la maison, accuse le SCFP

Des employés du réseau de la santé du Nouveau-Brunswick ont été renvoyés chez eux, malgré le décret gouvernemental ordonnant leur retour au travail, a accusé le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Selon la présidente du local 1252, Norma Robinson, le décret semble avoir créé le « chaos » dans le système de la santé.

Elle souhaite que le gouvernement explique les paramètres du décret. « Nous nous demandons quels sont les objectifs de cet ordre », a-t-elle dit.

« Nos membres étaient bouleversés, mais prêts à retourner au travail, ce matin, a renchéri le président du local 1190, Brent Wiggins. Maintenant, on leur dit que leurs services ne sont pas nécessaires. »

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié vendredi un décret d’urgence obligeant les travailleurs en grève du secteur de la santé à retourner au travail avant minuit, menaçant d’amendes ceux qui refusent de s’y conformer.

L’arrêté concerne tous les travailleurs des sections locales 1190, 1251 et 1252, soit des travailleurs de la santé et des personnes travaillant dans la chaîne d’approvisionnement des services de santé et des services de buanderie.

Selon le gouvernement Higgs, l’arrêté est nécessaire, car il y a un risque que des soins médicaux ne soient pas fournis et que la santé et la sécurité de certains patients est mise à risque par la grève.

Cependant, aux yeux du syndicat, la mesure n’a rien à voir avec la santé et elle vise plutôt à déstabiliser les grévistes.

«Les membres pensent que le gouvernement vient de leur enlever leur droit légal de faire la grève. Nos leaders n’ont pas été avisés qu’il y avait des risques pour la santé et la sécurité. Ils n’ont pas été avisés que les services étaient rendus à un niveau critique», explique Danika Dupuis Parker, une représentante syndicale.

Elle ajoute qu’entre 66% et 80% des travailleurs de ces secteurs sont déjà considérés comme étant essentiels, donc ils continuent de rentrer au travail en suivant un horaire de grève. Autrement dit, l’arrêté concerne un peu moins de 3000 personnes.

Les travailleurs qui ne se conforment pas à l’arrêté pourraient faire face à de lourdes conséquences. L’amende minimale est de 480 $ et l’amende maximale est de 20 400 $ par jour. Toute personne qui avise un travailleur de ne pas se conformer commettra aussi une infraction et sera passible d’une amende allant de 480 $ à 20 400 $. De plus, le SCFP se verra imposer une amende minimale de 100 000 $ pour chaque jour où un travailleur ne se conforme pas à l’arrêté obligatoire.

D’après la province, près de 11 800 rendez-vous, interventions et chirurgies ont été annulés depuis le début de la grève.

Le procureur général de la province Hugh Flemming a déclaré que l’interruption de travail avait entraîné une crise dans le réseau de santé de la province.

Samedi, le Réseau de santé Vitalité a dit constater une amélioration de la situation à l’intérieur de ses établissements depuis le retour progressif des travailleurs.

La grève des 22 000 fonctionnaires implique des chauffeurs d’autobus scolaires, du personnel de soutien pédagogique et des travailleurs de la santé, des transports, des services correctionnels et du système des collèges communautaires.