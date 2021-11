Employés non vaccinés: une garderie d’Edmundston contrainte de réduire son nombre de places

La garderie Mélubulles d’Edmundston a subi de plein fouet les contrecoups de la politique de vaccination obligatoire annoncée, il y a un mois, par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

La garderie devra retirer certains services étant donné qu’une partie de son personnel n’est pas vacciné.

Selon la copropriétaire de l’établissement, Mélanie Levesque-Dugas, sept employées seront envoyées en congé sans solde dès le 19 novembre.

Ce sont 35 enfants qui devront se trouver une autre place en garderie si le gouvernement ne fait pas marche arrière avec son plan.

«Ce sera difficile, car il n’y en a pas (places en garderie), a indiqué Mme Levesque-Dugas. On essaie nous-mêmes d’en placer ailleurs, mais ce n’est pas évident. On ne peut même pas trouver d’employées non plus. Ça fait quatre mois que je cherche et je n’en trouve pas.»

Selon la copropriétaire de la garderie Mélubulles, les enfants et les parents sont encore les grands perdants de la situation.

«Il y a des enfants que l’on a dû remercier et ça faisait 10 ans qu’ils étaient avec nous autres. Ça fait mal au cœur de devoir faire ça. C’est la même chose pour certaines employées que je côtoie depuis des années.»

De son côté, Sylvie Morin est l’un de ces parents qui ont reçu cette mauvaise nouvelle. Mme Morin a dit ne pas en vouloir à la garderie, elle qui dit comprendre le choix déchirant que les propriétaires ont dû faire.

«Je travaille beaucoup avec le milieu communautaire et je vois la difficulté à trouver des employés.»

Cependant, cette dernière se questionne sur le bien-fondé de la décision du gouvernement, surtout si elle mène à un manque de main-d’œuvre dans divers secteurs, dont celui des garderies.

«Je suis pour la vaccination et je comprends la volonté du gouvernement avec cette mesure-là qui a eu une certaine efficacité. Par contre, on est dans une situation où il y a différents milieux de travail dans lesquels on va se retrouver avec un manque de ressources», a confié Mme Morin.

«Je dirais qu’entre n’avoir personne pour offrir ces services essentiels et avoir quelqu’un qui n’a pas de vaccin, mais qui doit suivre des mesures comme le port du masque, le lavage des mains et le dépistage fréquent, on est devant une situation de moindre mal», a-t-elle ajouté.

Mélanie Levesque-Dugas s’est dite persuadée que les mesures de contrôle mises en place depuis un an et demi dans les garderies offrent un environnement sécuritaire, même si certaines personnes ne sont pas vaccinées.

«Je ne peux pas juger leur choix de ne pas se faire vacciner (…) En plus, elles ont toutes accepté de passer les tests de dépistage régulier. On fait déjà très attention, car on ne veut pas fermer la garderie pour deux semaines s’il y a une éclosion.»

Mme Levesque-Dugas a également déploré le manque de directives claires de la part du gouvernement, à deux semaines de la mise en vigueur de la politique de vaccination obligatoire.

Notons toutefois que la ministre de la Santé Dorothy Shephard a annoncé, en conférence de presse jeudi, que la Province est actuellement dans le processus d’examen de sa politique, ce qui laisse supposer que la date du 19 novembre ne semble plus autant coulée dans le béton qu’auparavant.

«On n’a pas beaucoup de détails. On a vu que le gouvernement ne semblait pas décidé en santé, mais mon inquiétude est que s’ils font ça du côté de la santé, pourquoi pas au niveau des garderies? On est quand même des entreprises privées qui offrent un service essentiel.»

En attendant, des familles comme celle de Sylvie Morin n’auront d’autre choix que de trouver des alternatives si le gouvernement ne change pas son fusil d’épaule d’ici le 19 novembre.

«Il y en a qui auront le choix déchirant de devoir prendre des congés pour rester à la maison. Dans notre cas, on a un travail flexible, mais pas au point de faire ça à long terme.»

«On a peut-être des ressources au niveau familial, mais dans certains cas, c’est beaucoup demander aux grands-parents de venir chaque jour s’occuper de l’enfant. En plus, on a ce privilège-là d’avoir des gens de notre famille dans notre entourage, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde.»