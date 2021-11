COVID-19: réouverture de la frontière terrestre canado-américaine à compter du 8 novembre

Fermée aux voyageurs non essentiels depuis plus d’un an et demi, la frontière terrestre canado-américaine sera de nouveau ouverte à compter du 8 novembre, soit pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Les personnes qui arrivent au Nouveau-Brunswick en provenance des États-Unis ou de tout pays devront cependant satisfaire aux exigences du gouvernement fédéral en matière de vaccination et de tests de dépistage.

Par exemple, les Canadiens aux États-Unis devront avoir des preuves qu’ils ont subi un test de dépistage, au coût d’environ 200$, dans les 72 heures qui précèdent leur retour au Canada.

Toute personne entrant au Nouveau-Brunswick, même après un court voyage, doit également enregistrer son voyage à l’adresse www.gnb.ca/enregistrementvoyage.

103 cas ce week-end

La Santé publique a signalé un total de 103 nouveaux cas de COVID-19 ce week-end, ce qui a fait grimper le nombre de cas actifs à 473.

Parmi les nouveaux cas, environ 69% n’étaient pas du tout vaccinés et 31% étaient pleinement vaccinés.

En tout, 15 personnes sont hospitalisées à l’heure actuelle, y compris neuf personnes aux soins intensifs. Des 15 personnes admises à l’hôpital, 12 ne sont pas vaccinées et trois sont pleinement vaccinées. Parmi les neuf personnes aux soins intensifs, huit ne sont pas vaccinées et une est pleinement vaccinée. Aucune personne âgée de 19 ans ou moins n’est à l’hôpital en lien avec la COVID-19.

Selon la Santé publique, 85,9% des personnes admissibles au Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinés contre la COVID-19 et 92,9% ont reçu leur première dose.

Les travailleurs de la santé, y compris ceux qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée, les personnes de 65 ans et plus, les membres du personnel scolaire ainsi que les résidents des communautés des Premières Nations, peuvent fixer un rendez-vous pour recevoir une troisième dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 si six mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose d’un vaccin.

Ils doivent cependant apporter leur preuve de vaccination ou leur dossier d’immunisation, à leur rendez-vous.

Les personnes pleinement vaccinées ayant reçu une ou deux doses du vaccin AstraZeneca peuvent prendre un rendez-vous pour recevoir une troisième dose d’un vaccin à ARNm s’ils ont reçu leur deuxième dose de vaccin il y a plus de 28 jours.

Les personnes qui y sont admissibles peuvent prendre un rendez-vous à une clinique d’immunisation organisée par une régie régionale de la santé par l’intermédiaire du système de rendez-vous en ligne ou dans une pharmacie participante. Les résidents des communautés des Premières Nations peuvent également fixer un rendez-vous à une clinique communautaire.

Mesures coupe-circuit

La province rappelle que des mesures coupe-circuit sont toujours en vigueur dans la zone 1 (région de Moncton), aussi loin au nord que Sainte-Anne-de-Kent, ainsi que dans une grande partie de la zone 2 (région de Saint-Jean), dont à New River Beach et à Lepreau, ainsi qu’au nord des collectivités de Clarendon et de Welsford, à l’est de collectivité de Head of Millstream, ainsi que toutes les collectivités des comtés Kings et de Saint-Jean.