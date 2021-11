Des paniers de légumes et des produits frais pour les grévistes

Une coopérative agricole de Rogersville offre son soutien aux grévistes du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) de la région en remettant gratuitement des paniers de légumes et des produits frais de la ferme aux travailleurs dans le besoin.

«Comme le nom ‘‘panier de solidarité’’ le dit, on pense à tout le monde dans la province qui sont dans le froid et l’incertitude, qui ne se sentent pas toujours reconnus. On veut reconnaître leur travail, surtout en temps de pandémie», explique Rébeka Frazer-Chiasson, paysanne de la coopérative ferme terre partagée.

Les membres de la ferme ont perçu la situation actuelle comme un moment d’urgence.

«Quand on a vu la grève qui se développait, en plus des complications de lock-out et de personnes qui ne recevaient peut-être même pas leur petit salaire de grève ou leur assurance-emploi ou leur salaire régulier, on s’est dit que ce serait la moindre des choses si on pouvait contribuer un petit peu», explique la porte-parole.

La paysanne à la coopérative Ferme Terre Partagée avoue qu’ils ont des restrictions géographiques. Les membres de la ferme ont même procédé à quelques livraisons, mais ça demeure du cas par cas.

«Notre objectif à la ferme c’est de pouvoir nourrir les gens, de différents milieux, que tout le monde puisse avoir accès à de bons produits», mentionne Mme Frazer-Chiasson.

Le «panier de la solidarité», à ce temps-ci de l’année, sera composé surtout de légumes à entreposer.

«Même pour les gens qui mangent moins de légumes, ce sont des choses qui se conservent des semaines au frigo.»

On parle de carottes, de choux, de navets, de betteraves, de laitues, de patates, d’oeufs, d’oignons et possiblement de choux-fleurs.

Les produits peuvent être distribués un peu partout. «On a beaucoup de contacts dans la région de Miramichi. Il y a plein de gens de Rogersville en grève qui se rendent régulièrement à Miramichi. On fait aussi le marché à Dieppe. Ce serait une possibilité aussi pour les gens de Dieppe de se présenter au marché. Idéalement ils devraient nous contacter d’avance, soit par un petit mot sur Facebook ou par courriel pour qu’on puisse préparer quelque chose», explique Rébeka Frazer-Chiasson.

C’est depuis 2018 que l’organisation qu’elle représente est incorporée comme coopérative.

«On n’est plus juste une ferme familiale, on est devenu une coopérative de travailleurs pour intégrer et continuer d’ouvrir la possibilité à d’autres personnes dans le futur», explique la porte-parole. La coopérative fait l’élevage de différents animaux. La principale activité est la production de légumes.

«On vend en pleine saison dans différents marchés. En ce moment on est juste au marché de Dieppe mais durant la saison régulière on est aussi à Beresford et on a un kiosque à la ferme. On fait des paniers aussi pour les gens qui s’abonnent pour l’entièreté d’une saison de 18 semaines afin de recevoir des produits de la ferme.»

Précisons que le député provincial de Kent-Nord, Kevin Arseneau, est membre travailleur de cette coopérative.