Du nouveau pour ceux qui veulent améliorer l’autonomie alimentaire de la Péninsule

Depuis quelques années, même avant le début de la pandémie, le retour aux sources semble de plus en plus être une option pour plusieurs personnes à la recherche d’une autre façon de vivre. Conscient de cette mouvance, l’organisme Imaginons la Péninsule acadienne autrement veut trouver un moyen de donner un coup de main à la nouvelle génération de producteurs en organisant un forum portant sur le thème de l’autonomie alimentaire en février 2022.

L’objectif est clair, soit d’augmenter la production, la distribution et la consommation locale d’aliments produits dans la Péninsule acadienne, explique Alexandra Caissie, coordinatrice du projet chez IPAA.

En prévision du forum de février 2022, IPAA a prévu cet automne quatre tables de concertation regroupant les producteurs, les distributeurs et d’autres intervenants clés, comme des élus municipaux et des représentants de districts de services locaux et d’organismes locaux. Le but est d’identifier des pistes d’actions prioritaires ainsi que des porteurs de projets qui travailleront à améliorer l’autonomie alimentaire de la Péninsule acadienne.

«L’objectif est d’amener ce groupe d’acteurs à discuter et à ressortir la réalité de chacun. Il y a des enjeux au niveau de la distribution, de l’aménagement du territoire et de la production», dit Alexandra Caissie.

Les agriculteurs de la Péninsule acadienne font face à d’importants défis. Pour commencer, la saison de production est de courte durée.

«Il n’y a pas de production à longueur d’année, donc est-ce qu’il y a moyen de produire sur une plus longue période ou d’employer d’autres méthodes pour produire différents trucs? Même si notre saison dure seulement quelques mois, on peut aussi envisager de nouveaux projets. C’est une idée lancée comme ça, mais il pourrait avoir, par exemple, des serres chauffées et alimentées par des panneaux solaires et ainsi de suite. C’est pour cela qu’on veut rassembler les acteurs pour échanger et développer des pistes de solutions pour devenir plus autonome.»

La pandémie a aussi poussé plusieurs à prendre conscience de la fragilité du système de distribution d’aliments mondial en place à l’heure actuelle, croit Mme Caissie.

«On n’est pas autonome dans la Péninsule, ni même dans la province. Environ 8% des légumes consommés au Nouveau-Brunswick viennent du Nouveau-Brunswick. Autrement dit, on est assez dépendants de l’extérieur. C’est pour ça que c’est important aussi de soutenir les producteurs d’ici et d’acheteur leurs aliments.»