Incendie suspect à Eel River Dundee

Un incendie dont l’origine est considérée comme suspecte a complètement rasé une résidence d’Eel River Dundee.

Le brasier s’est déclaré dimanche soir vers 19h45 dans une résidence condamnée de la rue Mallet.

Selon le chef de la brigade de pompiers d’Eel River Dundee, Aurèle Aubé, l’incendie serait fort probablement d’origine criminelle.

«Il n’y avait plus personne qui demeurait dans la résidence, et d’ailleurs elle n’était plus branchée à l’électricité. Ce que l’on comprend, c’est que beaucoup de jeunes auraient été aperçus à flâner par là dernièrement. Ça pourrait donc être la cause», souligne-t-il.

Bien que le brasier ait détruit la maison abandonnée, les conséquences auraient pu être plus importantes en raison de la proximité d’une autre résidence.

«À notre arrivée, on s’est chargé d’abord d’asperger la maison voisine. On voulait ainsi la protéger puisqu’elle était habitée. Elle en a été quitte pour quelques dommages aux revêtements extérieurs», indique le chef pompier.

Aux dires de M. Aubé, aucune enquête ne devrait avoir lieu concernant cet incendie, la maison étant à l’abandon depuis des années en plus de ne pas être assurée.

«Ce qui nous inquiète dans tout cela, c’est que ça ait pu être déclenché – volontairement ou accidentellement – par des jeunes. Il faut comprendre qu’il y a de bonnes raisons pourquoi certaines maisons sont abandonnées ou condamnées, notamment parce qu’elles sont insalubres et dangereuses. Ce ne sont pas des endroits où se réunir», note-t-il.

Il rappelle que les incendies mettent la vie des gens à risque.

«Dans ce cas-ci, on a des pompiers qui se sont rendus sur place et qui ont lutté contre les flammes. Il y avait aussi des gens dans la maison voisine. Cet incendie, aussi anodin peut-il sembler, aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves», suggère-t-il à ses auteurs en guise de réflexion.