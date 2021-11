Le gouvernement et le syndicat campent sur leurs positions

Au terme d’une onzième journée de grève dans la fonction publique provinciale, la résolution du conflit de travail ne pointe toujours pas à l’horizon. Opposés sur la question du régime de retraite d’une partie des membres, le premier ministre comme les représentants syndicaux refusent de céder.

Malgré le retour au travail de 12 000 travailleurs de la santé, près de 8000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique tiennent encore les lignes de piquetage. Les négociations achoppent sur la question des pensions.

Le gouvernement exige la conversion des deux régimes de retraite des sections 1253 et 2745 du SCFP, qui regroupent des travailleurs en milieu scolaire, notamment les aides-enseignants, les concierges et les chauffeurs d’autobus. Blaine Higgs souhaitait les voir passer d’un régime de retraite à prestations déterminées à un modèle à risques partagés.

Un tel changement permettrait au gouvernement d’éviter d’avoir à verser des paiements supplémentaires lorsque le rendement du fonds de retraite sur les marchés n’est pas suffisant.

En 2013, c’est ce qui avait motivé le gouvernement Alward et son ministre des Finances Blaine Higgs à faire passer le régime de retraite des services publics au modèle à risques partagés. Cette réforme fait aujourd’hui l’objet de plusieurs poursuites intentées par des groupes de fonctionnaires, employés et retraités.

Celui qui est depuis devenu premier ministre fait valoir que le régime de retraite à prestations déterminées n’est «pas viable» et «n’est ni équitable, ni raisonnable pour les contribuables», car l’espérance de vie des fonctionnaires a augmenté depuis la signature des accords.

L’offre gouvernementale présentée vendredi dernier propose désormais de réévaluer le régime de retraite en faisant appel à des actuaires indépendants.

«Ce n’est pas le gouvernement qui prendra les décisions sur l’avenir des pensions; cela reviendra plutôt aux actuaires», assure Blaine Higgs.

Il explique vouloir profiter de l’exercice pour élargir l’accès au régime de pension à certains employés à temps partiel qui n’en bénéficient pas actuellement.

Le gouvernement provincial offre aux syndiqués des augmentations salariales moyennes de 15% sur cinq ans. Ces hausses seraient rétroactives à la date d’expiration de chaque contrat, ce qui représenterait, en moyenne, 7000$ en salaire rétroactif. De plus, les employés occasionnels toucheraient 100% du salaire des employés permanents.

Le premier ministre ouvre toutefois la porte à la signature d’une entente avec les autres groupes d’employés représentés par l’équipe de négociation centralisée qui bénéficient déjà d’un régime de retraite à risques partagés.

«Ça pourrait durer pour un bon bout de temps et nous pourrions voir cinq autres sections syndicales reprendre le travail», lance Blaine Higgs. Il estime que les membres du syndicat devraient pouvoir tenir un vote sur l’offre de son gouvernement.

«Nous avons une très bonne offre. Nous avons trouvé un équilibre entre la protection des droits des employés et ceux des contribuables», plaide-t-il.

L’impasse se poursuit

Les deux parties n’ont pas dialogué depuis vendredi et aucune date n’est prévue pour une reprise des rencontres.

«Nous n’avons pas besoin de retourner à la table. Nous avons une offre», déclare Blaine Higgs, qui dit vouloir s’assurer que celle-ci est «comprise par tous». Alors que les pourparlers n’aboutissent pas, toutes les écoles de la province maintiennent le mode d’enseignement à distance pour une deuxième semaine d’affilée.

En effet, le syndicat refuse d’envisager un régime de retraite qui n’offrirait pas la même sécurité aux participants.

«Le régime à risques partagés met tout le risque sur les épaules des membres, le gouvernement n’a aucune obligation de garantir un niveau de paiement aux bénéficiaires si le marché ne performe pas», mentionne Simon Ouellette, responsable des communications du SCFP.

«Quand tu t’engages dans un fonds de pension défini, tu sais exactement ce que tu toucheras à telle année de ta retraite.»

Le syndicaliste dénonce une position «idéologique» de la part du chef du gouvernement.

«Nous sommes la seule province canadienne à avoir fait un surplus budgétaire en pleine pandémie et on en prévoit un autre. Pourtant, le premier ministre est incapable de mettre de côté son obsession pour la transformation des fonds de pension», assène-t-il.

Le SCFP tente désormais d’accentuer la pression sur le caucus du parti au pouvoir, indique Simon Ouellette.

«Je crois que beaucoup de ministres et de députés progressistes-conservateurs devraient se poser des questions sur leur chef, qui est en train de les condamner aux banquettes de l’opposition pour la prochaine décennie», dit-il.

«Ce n’est pas digne d’un premier ministre de dire qu’il est prêt à laisser le conflit pourrir parce qu’il veut absolument presser le citron au maximum!»

Retour au travail forcé: la plainte du SCPF rejetée

La Commission du travail et de l’emploi a rejeté une plainte déposée par le SCFP, lequel contestait l’arrêté obligatoire publié vendredi ordonnant la fin de la grève dans le système de santé.

Les membres des sections locales 1190, 1251 et 1252, soit des travailleurs de la santé et des personnes travaillant dans la chaîne d’approvisionnement des services de santé et des services de buanderie, ont dû reprendre le travail sous peine de se voir imposer des amendes allant de 420$ à 20 400$ par jour.

Le SCFP alléguait que la province avait ainsi eu recours à «de l’intimidation et à des menaces» pour obliger des travailleurs qui n’étaient pas désignés essentiels à reprendre leur poste, et violé la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. Dans sa réponse, la province a soutenu que l’arrêté était légal. La commission a finalement statué que le gouvernement provincial n’a pas enfreint la loi.

De nouveaux développements sont attendus mardi matin lorsque seront présentés les résultats des votes de grève auxquels ont participé quelque 600 employés d’Alcool NB jusqu’à samedi. Les membres de la section 963 du SCFP sont sans convention collective depuis mars 2019.