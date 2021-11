L’eau du robinet à nouveau propre à la consommation à Campbellton

L’avis d’ébullition d’eau actif à Campbellton depuis près d’un mois et demi a finalement été levé lundi.

«C’est une très bonne nouvelle. On l’attendait avec impatience depuis un bon moment déjà.»

Le maire de Campbellton, Ian Comeau, était visiblement soulagé de pouvoir enfin annoncer à ses citoyens la levée de l’avis d’ébullition qui était en vigueur depuis le 24 septembre. Il s’agit de l’un des plus longs avis d’ébullition connus par la Ville au cours des dernières années.

M. Comeau confirme que la Ville a reçu le feu vert de la Santé publique lundi matin lui permettant de lever l’avis. Cette autorisation fait suite à la réception de trois tests de salubrité négatifs.

«Il fallait que nous puissions fournir trois tests consécutifs – à raison d’un test par jour – avec des lectures de 1 NTU (unité de calibrage de la turbidité) ou moins. La semaine dernière, on était vraiment très près de cette limite, mais on n’a finalement pu l’atteindre que vendredi. Puis les lectures effectuées durant le week-end ont été concluantes, ce qui nous permet d’enlever la restriction», explique M. Comeau.

Lors de l’émission de l’avis, l’eau de la municipalité avait pris une couleur brunâtre, donc était plus gorgée de sédiments. Cela dit, si les tests de turbidité étaient trop élevés, ceux bactériologiques sont toujours revenus négatifs.

Selon le maire, la Ville est maintenant en attente d’un rapport qui devrait déterminer les causes de cette problématique et proposer des solutions afin de prévenir que cela se reproduit à l’avenir.

À première vue, on croit que cette situation pourrait résulter d’une combinaison de facteurs, notamment au fait que l’hiver fut peu enneigé, que l’été fut lui plutôt sec, et qu’il y a eu plusieurs épisodes de pluies torrentielles en septembre.

«Tout cela n’a pas aidé, et ça semble avoir eu un impact sur notre réservoir d’eau qui, rappelons-le, est un lac, donc de l’eau de surface et non souterraine. Il faudra analyser tout ça et voir comment on peut éviter que le problème se répète. On va définitivement tenter d’apprendre de cet épisode, surtout qu’avec les changements climatiques, des températures du genre pourraient se produire davantage à l’avenir», estime M. Comeau.

Celui-ci dit par ailleurs comprendre la frustration de la population qui a dû composer avec cette situation pendant six semaines.

«C’est certain que ce fut un inconvénient. Plusieurs citoyens ont préféré acheter l’eau en bouteilles au lieu de faire bouillir celle de leur robinet. On sait que cela a peut-être aussi affecté certains commerces et entreprises. Ce ne fut plaisant pour personne», souligne-t-il.