Ouverture de la frontière: les règles découragent les voyages éclair aux États-Unis

L’ouverture de la frontière des États-Unis aux Canadiens et Canadiennes ne devrait pas engendrer d’impacts immédiats sur les entreprises du Nord-Ouest.

C’est d’ailleurs un achalandage faible qui a été remarqué au poste frontalier d’Edmundston/Madawaska lundi. Il en était de même pour le poste de Clair/Fort Kent.

Selon la directrice de la Chambre de commerce, Cathy Pelletier, la situation n’est pas surprenante, compte tenu du fait que bien peu de gens accepteront de passer par une gamme de consignes, dont un test de dépistage PCR, pour un périple de quelques minutes ou quelques heures.

«Comme on dit aux gens, on n’a rien contre le fait qu’ils aillent aux États-Unis, mais il faut qu’ils s’informent comme il faut avant de s’aventurer de l’autre côté de la frontière.»

Alors que certains médias québécois ont fait état de longues files d’attente, notamment au poste frontalier de Lacolle, Mme Pelletier ne croit pas que la situation soit comparable dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

«Je n’ai pas vu de files d’attente ici. On a beaucoup entendu parler de Lacolle, mais ça demeure assez près d’une grande métropole comme Montréal, alors ce n’est pas la même chose qu’ici.»

La secrétaire et trésorière de la Chambre de commerce du Haut-Madawaska, Gaétane Duval, est allée dans la même veine que sa collègue d’Edmundston.

Elle a de plus affirmé que les premiers groupes à se déplacer allaient probablement être composés de Snowbirds et de gens qui iront visiter de la famille.

Lors de la fermeture de la frontière, bien des petits commerçants ont vu leur chiffre d’affaires augmenter, étant donné que les consommateurs n’avaient pas le loisir de traverser la frontière pour se procurer certains biens comme de l’essence, du pain ou du lait.

Denis Poitras, propriétaire du Marché Bonichoix de Saint-Léonard, a indiqué que ses ventes ont grimpé d’environ 20% au cours de cette période. Pour l’instant, il dit ne pas anticiper de changements majeurs.

«Avec toutes les consignes que ça prend pour revenir au Canada, ça ne va rien changer. Ce que l’on appelle le “cross border shopping”, on n’entrevoit pas d’impact tout de suite.»

M. Poitras a toutefois ajouté que lorsque la situation reviendra à la normale, son commerce pourrait être affecté davantage.

«Je ne sais pas combien le prix de l’essence va être à ce moment-là, mais ça pourrait avoir une influence éventuellement. Moi je ne vends pas d’essence, mais les gens qui vont faire le plein aux États-Unis ont tendance à ramener d’autres choses, comme du lait, des œufs, du poulet, etc.»

Joey Landry, propriétaire de l’épicerie D.E Landry & fils de Saint-François-de-Madawaska, dit anticiper des changements plus progressifs.

«Je crois que les gens vont majoritairement y aller pour voir de la famille et peut-être ramasser des choses que l’on n’a pas au Canada.»

«Mais moi je le vois des deux côtés. Si on peut y aller, ça veut dire que des gens des États-Unis peuvent venir aussi. C’est certain que c’est de la compétition qui se rajoute, mais je le vois aussi comme une opportunité.»

Comme la frontière est ouverte aux Américains depuis septembre, Joey Landry a remarqué quelques clients des États-Unis au cours des deux derniers mois. Il ne s’agit toutefois pas d’une clientèle régulière.

«Ce sont des clients qui ont des chalets ou une maison secondaire dans la région. Ce ne sont pas des clients qui viennent parce qu’ils ont besoin de quelque chose dans l’immédiat.»

De son côté, Cathy Pelletier dit souhaiter que la pandémie ait fait réaliser aux consommateurs de la région l’importance de l’achat local.

«J’espère que l’on s’est aperçu, étant donné que l’on ne pouvait aller aux États-Unis, que nos producteurs locaux sont importants et que l’achat local a sa raison d’être.»

«Ceci étant dit, on est content de pouvoir accueillir nos voisins des États-Unis. On sait que ça fait quelques semaines qu’ils peuvent venir. On ne sait pas vraiment si ç’a eu un impact jusqu’à maintenant, mais on souhaite que ça vienne nous donner un petit coup de main.»