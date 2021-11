Bras de fer des régimes de retraite: des dizaines de millions de dollars en jeu

Les syndiqués accusent le gouvernement de Blaine Higgs de vouloir mettre fin à des régimes de retraite déficitaires que la province a longtemps sous-financés.

Dans sa dernière offre, le gouvernement provincial conditionne les hausses de salaire à la renégociation des régimes de retraite des sections 1253 et 2745 du Syndicat canadien de la fonction publique qui regroupent des travailleurs en milieu scolaire. L’enjeu est au cœur de l’impasse qui voit la grève et la fermeture des écoles se prolonger.

Contrairement aux autres, ces deux sections bénéficient encore d’un régime à prestations déterminées, qui garantit aux retraités un revenu mensuel et donne au gouvernement la responsabilité de renflouer le fonds de retraite en cas de piètre performance des marchés.

En obtenant un changement de régime, le premier ministre Higgs veut éviter au gouvernement d’avoir à verser des millions de dollars en «paiements spéciaux» dans le fonds de retraite en plus de ces cotisations à titre d’employeur.

Le débat s’est enflammé de plus belle mardi, après que le réseau d’information CBC a relayé les conclusions d’une arbitre en relations de travail. Dans une décision du 28 juin, Elizabeth MacPherson a tranché que le gouvernement a manqué à son devoir de financer adéquatement la pension des membres de la section locale 1253 pendant des années.

Le SCFP 1253 rassemble près de 1900 membres, soit des concierges, des chauffeurs d’autobus scolaires et des préposés à l’entretien et aux réparations.

En 2013, la province a cessé de verser les paiements spéciaux à leur régime, alors que Blaine Higgs était ministre des Finances, participant à creuser le déficit du fonds. Au 1er janvier 2018, le manque à gagner s’élevait 69,2 millions $.

«Je conclus qu’en omettant de verser les cotisations au régime nécessaires pour financer le déficit identifié par les actuaires, l’employeur a enfreint la convention collective», écrit l’arbitre Elizabeth MacPherson, citée par la CBC.

Elle ordonne donc au gouvernement de contribuer au fonds de pension à hauteur de 5,5 millions $ par an dans le cadre d’un plan de rattrapage de 15 ans. La province a depuis demandé une révision judiciaire de cette décision.

Un conflit similaire oppose le gouvernement aux membres du SCFP 2745 qui compte environ 4400 travailleurs de soutien en éducation. Le syndicat allègue que le gouvernement aurait dû verser près de 30 millions $ supplémentaires en paiements spéciaux à leur régime de pension. Des audiences sont prévues au printemps 2022.

Dans une déclaration présentée mardi, l’équipe de négociation centralisée du syndicat répète que la conversion des régimes de retraite des sections 1253 et 2745 souhaitée par le gouvernement Higgs serait «un pas vers l’arrière».

«Pourquoi le gouvernement fait-il une fixation sur ces deux régimes de retraite? Parce qu’il doit des dizaines de millions aux travailleurs et aux travailleuses du secteur de l’éducation pour des pensions déjà promises et du travail déjà effectué», souligne-t-on.

«C’est pour cette raison que Higgs est autant obsédé par la conversion des fonds de pension. Il veut éviter de payer les millions qu’il doit aux travailleurs de première ligne. Nous refusons de payer de notre poche nos hausses salariales.»

Blaine Higgs a d’abord tenté de convaincre ces deux sections de passer d’un régime de retraite à prestations déterminées à un modèle «à risques partagés». Dans le cas du régime à risques partagés, le niveau des pensions est avant tout assujetti au rendement du fonds de retraite.

Du côté des syndiqués, on fait valoir que ce modèle revient à transférer les risques dans le camp des retraités. Depuis jeudi dernier, le gouvernement leur propose désormais de réévaluer les deux régimes en faisant appel à des actuaires indépendants.

Simon Ouellette, porte-parole du SCFP, estime qu’accepter une telle concession reviendrait à «déshabiller Pierre pour habiller Paul». «Higgs veut payer les augmentations de salaire avec l’argent qu’il économise en renonçant aux dettes qu’il doit à ces deux régimes de retraite», dit-il.

«Les membres n’ont jamais manqué un seul paiement et ne sont pas responsables du piteux état du régime.»

En mêlée de presse, le premier ministre progressiste-conservateur rétorque que la position du syndicat est «déraisonnable». Blaine Higgs réitère que les régimes de retraite dans son viseur ont été «conçus il y a 30 ans» et ne sont «pas viables».

Blaine Higgs note que son gouvernement verse actuellement trois dollars pour chaque dollar mis par les travailleurs, malgré la suspension des paiements spéciaux.

«En plus des cotisations régulières, il faudrait dépenser cinq, six ou sept millions de dollars supplémentaires par an, selon le rendement», s’est-il inquiété lors de la période de questions.

À ses yeux, il est injuste de demander aux contribuables de continuer à soutenir un tel régime de retraite, alors que la majorité de la population ne bénéficie pas d’un fonds de pension.

«La question qui, je pense, n’est pas bien comprise ou discutée est la suivante: pourquoi y a-t-il un manque à gagner de 70 millions $ pour commencer? […] C’est parce que le fonds lui-même n’est pas viable», déclare M. Higgs. «Les perdants, ce sont les contribuables.»