CSRPA: Tracadie pourrait voter contre le budget 2022

Parmi les industries lourdement affectées par la pandémie, celle du tourisme se trouve au premier plan. L’ajout d’un fonds de relance de l’industrie touristique dans le nord-est fait partie des projets spéciaux qu’on souhaite inclure dans le budget 2022 de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA).

Les élus municipaux et représentants de DSL membres de la CSRPA sont conviés à une réunion mercredi soir à Shippagan pour se prononcer sur le budget qui s’élève à environ 6,6 millions $. À la base, le budget comprend le financement pour le service d’urbanisme, la collecte de déchets solides, l’Aéroport de la Péninsule acadienne et l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne.

Cette année, trois nouvelles initiatives totalisant 229 552$ pourraient y être ajoutées en principe, mais dès le départ, la mise sur pied d’un nouveau service de transport collectif dans la région (150 000$) sera vraisemblablement reportée à 2023 en raison des nombreuses réserves exprimées lors d’une réunion la semaine prochaine.

La CSRPA propose également de mettre sur pied un plan de relance touristique de 48 500$ qui serait géré par l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne (OTPA).

«L’idée derrière ça est de promouvoir davantage l’industrie pour se remettre des effets de la pandémie», explique Cédric Landry, responsable des communications à la CSRPA.

Le service d’urbanisme, responsable de l’octroi de permis de construction, souhaite aussi obtenir le financement nécessaire, soit 31 052$ pour intégrer une nouvelle plateforme regroupant plusieurs services d’urbanisme de la province dont l’objectif est d’offrir une plus grande flexibilité à la population et un traitement plus rapide des demandes de permis, ajoute M. Landry.

«Il devrait y avoir moins de difficultés pour les gens et un traitement plus rapide.»

Débats à prévoir

Cela dit, les débats risquent encore d’être riches mercredi soir. Lundi soir, le conseil municipal de Tracadie a donné le mandat au maire Denis Losier, par le biais d’un vote unanime, d’accepter le budget à condition qu’il ne comprenne pas l’ajout des trois nouveaux projets.

Puisque la municipalité comprend un peu plus du tiers de la population de la Péninsule acadienne, elle détient, dans les faits, un droit de veto, car le budget de la CSRPA doit être accepté par au moins les deux tiers des membres.

«Le transport en commun a été reporté et le projet sur la relance touristique et le service de permis en ligne ne seront pas acceptés par la municipalité. En principe si les deux items mentionnés se trouvent dans le budget, il va falloir qu’on vote contre. Cependant, on est prêt à continuer avec ce qui touche l’OTPA de base et l’aéroport de la Péninsule», dit Denis Losier.

Ce sont des raisons financières qui motivent Tracadie. La municipalité doit adopter son propre budget prochainement et elle n’a toujours pas conclu d’entente avec le gouvernement provincial en ce qui concerne la gestion de près de 200 kilomètres de routes supplémentaires dans les anciens DSL. Des millions de dollars sont en jeu.

Tracadie espère que la province reprenne la gestion des routes ayant été transférée à la municipalité, mais les négociations se poursuivent, affirment Denis Losier et le ministère des Transports et de l’Infrastructure du NB.

Si le budget de la CSRPA est rejeté mercredi soir, l’organisme devra attendre 45 jours avant de solliciter les membres pour un nouveau vote.